Папа римский Франциск впервые появился на публике после лечения в больнице

"Хорошего всем воскресенья. Большой спасибо", - сказал 88-летний папа римский, когда его на инвалидном кресле везли через площадь Святого Петра после мессы для больных.

Голос его был хрупким, однако его было слышно лучше, чем тогда, когда он 23 марта покидал больницу. Публично он в последний раз появлялся 14 февраля.

Как уже сообщалось, 14 февраля Франциск был доставлен в римскую больницу Джемелли с бронхитом, который вскоре перерос в пневмонию обоих легких. Папа перенес несколько респираторных кризисов, что вызвало серьезные опасения за его жизнь.

23 марта он покинул больницу, однако, чтобы восстановиться, ему потребуется примерно два месяца.