Божена Рынска впервые стала матерью и показала дочь

Дочь Божены появилась на свет 5 марта - ее родила суррогатная мать. По словам женщины, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, совершивший самоубийство год назад.

Рынска рассказала, что маленькая Евгения очень похожа на отца.

"Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", - цитирует женщину издание.

В прошлом году Божена Рынска заявила, что планирует родить дочь от покойного супруга Евгения Малашенко.

По словам Божены, они с супругом решились на рождение ребенка еще четыре года назад, однако сначала им попадались плохие клиники ЭКО.

"Мы занимались этим с 2015 года, и нам с самого начала очень не везло с клиниками. То есть в испанской клинике допустили такую небрежную халатность, такую раздолбайскую историю... В Америке просто запрещено делать то, что делали они", - говорила женщина в эфире канала "Дождь".

Как рассказала светская львица, в итоге процедура была сделана в лучшей клинике США. Божена отметила, что они консультировались со специалистами, еще будучи в Юрмале.

"Игорь нашел самую лучшую клинику в Америке, где самая высокая статистика и туда все едут. Она считается самой главной по этим вопросам. Там был целый wait list (список ожидания. - Прим. ред.). Мы из Юрмалы ночами разговаривали и консультировались с врачами из этой клиники, чтобы они нас приняли в ноябре, потому что они оперируют раз в три месяца", - заявила журналист.

По ее словам, созданием эмбрионов занимался известный российский врач Марк Курцер.