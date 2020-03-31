Латвийский университет запускает новую программу - эпидемиологическая статистика

В Латвийском университете (ЛУ) подготавливается новая программа магистратуры - "Эпидемиологическая статистика". На данный момент нигде в Балтии нет отдельной программы, посвященной прогнозированию распространения болезней.
Центр профилактики и контроля заболеваний, а также Латвийский центр инфектологии возлагают большие надежды на эту программу - специалистов, которые занимаются эпидемиологической статистикой сейчас нигде не подготавливают. А такие нужны.
Учиться смогут многие - для поступления вовсе не обязательно иметь образование в таких сферах как медицина, химия или биология.
Первый набор запланирован на июль этого года. По окончанию магистратуры можно работать в больницах, клиниках, государственных и международных инстанциях.
Видео: Сюжет TV3 о новой программе ЛУ