Вт, 31.03.2020
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Латвийский университет запускает новую программу - эпидемиологическая статистика

В связи с пандемией COVID-19 за последние несколько месяцев на рынке появилось около 200 различных диагностических тестов для выявления коронавируса.

ФОТО: Vincent Thian/AP

​В Латвийском университете (ЛУ) подготавливается новая программа магистратуры  - "Эпидемиологическая статистика". На данный момент нигде в Балтии нет отдельной программы, посвященной прогнозированию распространения болезней. 

Центр профилактики и контроля заболеваний, а также Латвийский центр инфектологии возлагают большие надежды на эту программу - специалистов, которые занимаются эпидемиологической статистикой сейчас нигде не подготавливают. А такие нужны. 

Учиться смогут многие - для поступления вовсе не обязательно иметь образование в таких сферах как медицина, химия или биология. 

Первый набор запланирован на июль этого года. По окончанию магистратуры можно работать в больницах, клиниках, государственных и международных инстанциях. 

Видео: Сюжет TV3 о новой программе ЛУ 

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