Вт, 31.03.2020
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Не опускайте ласты! Морского льва вывели на прогулку и показали других зверей
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Морской лев

ФОТО: pixabay.com

В период карантина тяжело не только людям, но и животным. Работники зоопарков и океанариумов пытаются развлекать своих подопечных на карантине. К примеру, в Австралии на прогулку вывели морского льва. Об этом пишет "Медуза". 

В австралийском городе Голд-Кост работница океанариума вывела на прогулку морского льва по кличке Бирри-младший. Дрессировщица Эрин решила показать ему других животных. 

"Смотрите, как Бирри-младший навещает своих чешуйчатых друзей в Шарк-Бэй. К нашему красивому мальчику присоединилась Эрин, которая является одним из наших  дрессировщиков", - написано в публикации. 

В тексте отмечается, что Эрин и ее коллеги постоянно разрабатывают полезные мероприятия, чтобы тренировать и физическим стимулировать животных. 

Бирри-младший наблюдал за скатом и другими обитателями морских глубин. Судя по реакции, ему понравилась экскурсия. Он с энтузиазмом смотрел и даже приподнялся на перилах. 

Работники океанариума подчеркнули, что Бирри-младший вел себя чудесно, а эта прогулка не единственное его приключение. Скоро на Instagram-странице парка появятся еще.

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