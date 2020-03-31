Не опускайте ласты! Морского льва вывели на прогулку и показали других зверей

В австралийском городе Голд-Кост работница океанариума вывела на прогулку морского льва по кличке Бирри-младший. Дрессировщица Эрин решила показать ему других животных.

"Смотрите, как Бирри-младший навещает своих чешуйчатых друзей в Шарк-Бэй. К нашему красивому мальчику присоединилась Эрин, которая является одним из наших дрессировщиков", - написано в публикации.

В тексте отмечается, что Эрин и ее коллеги постоянно разрабатывают полезные мероприятия, чтобы тренировать и физическим стимулировать животных.

Бирри-младший наблюдал за скатом и другими обитателями морских глубин. Судя по реакции, ему понравилась экскурсия. Он с энтузиазмом смотрел и даже приподнялся на перилах.