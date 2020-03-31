Не опускайте ласты! Морского льва вывели на прогулку и показали других зверей
В период карантина тяжело не только людям, но и животным. Работники зоопарков и океанариумов пытаются развлекать своих подопечных на карантине. К примеру, в Австралии на прогулку вывели морского льва. Об этом пишет "Медуза".
В австралийском городе Голд-Кост работница океанариума вывела на прогулку морского льва по кличке Бирри-младший. Дрессировщица Эрин решила показать ему других животных.
"Смотрите, как Бирри-младший навещает своих чешуйчатых друзей в Шарк-Бэй. К нашему красивому мальчику присоединилась Эрин, которая является одним из наших дрессировщиков", - написано в публикации.
В тексте отмечается, что Эрин и ее коллеги постоянно разрабатывают полезные мероприятия, чтобы тренировать и физическим стимулировать животных.
Бирри-младший наблюдал за скатом и другими обитателями морских глубин. Судя по реакции, ему понравилась экскурсия. Он с энтузиазмом смотрел и даже приподнялся на перилах.
Работники океанариума подчеркнули, что Бирри-младший вел себя чудесно, а эта прогулка не единственное его приключение. Скоро на Instagram-странице парка появятся еще.