Главный эпидемиолог Литвы: "Вероятно, апрель будет тяжелым"

"В Литве ситуация меняется с каждым днем, количество зараженных все еще растет, и вполне реально, что будет расти еще несколько недель. (...) Другое дело, о чем следует говорить, это то, что около 25% выявленных заболевших госпитализированы, а тяжелых случаев у нас 27. Это цифры, которые соответствуют и цифрам других стран. Однако беспокойство вызывает то, что у нас достаточно много зараженных медиков, многие из них также в изоляции", - сказала Ашоклене.