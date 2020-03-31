Главный эпидемиолог Литвы: "Вероятно, апрель будет тяжелым"

В Литве на данный момент 27 тяжелых случаев коронавируса, а пик заболевания еще не достигнут, заявила во вторник радиостанции LRT главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.
"В Литве ситуация меняется с каждым днем, количество зараженных все еще растет, и вполне реально, что будет расти еще несколько недель. (...) Другое дело, о чем следует говорить, это то, что около 25% выявленных заболевших госпитализированы, а тяжелых случаев у нас 27. Это цифры, которые соответствуют и цифрам других стран. Однако беспокойство вызывает то, что у нас достаточно много зараженных медиков, многие из них также в изоляции", - сказала Ашоклене.
По данным на вечер понедельника, в Литве был подтвержден 491 случай Covid-19, 7 человек выздоровели, 7 - скончались.
В Литве коронавирус выявлен у 61 медика, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
По словам Ашоклене, в данный момент под наблюдением находится достаточно большое количество лиц, у которых в ближайшие дни могут проявиться симптомы коронавируса, прогнозы пика заболевания показывают, что апрель может быть особо тяжелым.
"Не такие уж и радужные прогнозы показывают, что пика заболевания мы можем достичь и на 10-й неделе эпидемии, что совпадет с концом апреля - началом мая. Вполне вероятно, что апрель будет тяжелым месяцем", - сказала главный эпидемиолог страны.