В Земгале женщина хотела откупиться от полицейских дровами

В пятницу, 27 марта, в Плявиньском крае мужчина за рулем Chrysler Voyager съехал с дороги и снес знак. Когда на место прибыли сотрудники полиции и провели проверку на алкоголь, алкометр показал 2,4 промилле. Чтобы избежать наказания, нетрезвый мужчина предложил полицейским 100 евро. По данному факту заведено уголовное дело, а также оформлен протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде и дорожно-транспортное происшествие.

В субботу, 28 марта, снова в Плявиньском крае полицейские заметили едущим по дороге автомобиль Audi без регистрационных номеров.

Когда полицейские потребовали остановиться, водитель набрал скорость и попытался скрыться. Вскоре Audi заехала в один из дворов, где находилась некая женщина, которая предложила полицейским шесть кубометров дров стоимостью 180 евро, лишь бы против водителя не заводили дело. Однако дело против водителя завели, а заодно и против дамы, которая предложила сотрудникам полиции взятку.

Согласно Уголовному закону, за дачу взятки должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, принудительные работы или штраф.