Команда Трампа тайно контактировала с политическими конкурентами Зеленского в Украине

Представители Трампа контактировали с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, а также лидерами партии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это изданию Politico подтвердили три депутата парламента Украины, а также внешнеполитический эксперт республиканцев в США.

Главный вопрос в этих переговорах был связан с тем, возможно ли сейчас в Украине быстро организовать президентские выборы.

Трамп и приближенные к нему чиновники, такие как вице-президент США Дж. Д. Вэнс, оказывает политическое давление на Зеленского, пытаясь заставить его уйти с поста президента Украины. Из-за российского вторжения и продолжающихся боевых действий запланированные на 2024 год президентские выборы в Украине не состоялись, поскольку украинское законодательство не допускает проведения выборов во время военного положения.

Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором", вызвав международное возмущение.