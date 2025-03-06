У президента США Дональда Трампа были переговоры с политическими конкурентами президента Украины Владимира Зеленского. Эти переговоры администрация США пыталась сохранить в тайне, сообщает Politico.
Команда Трампа тайно контактировала с политическими конкурентами Зеленского в Украине
Представители Трампа контактировали с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, а также лидерами партии бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это изданию Politico подтвердили три депутата парламента Украины, а также внешнеполитический эксперт республиканцев в США.
Главный вопрос в этих переговорах был связан с тем, возможно ли сейчас в Украине быстро организовать президентские выборы.
Трамп и приближенные к нему чиновники, такие как вице-президент США Дж. Д. Вэнс, оказывает политическое давление на Зеленского, пытаясь заставить его уйти с поста президента Украины. Из-за российского вторжения и продолжающихся боевых действий запланированные на 2024 год президентские выборы в Украине не состоялись, поскольку украинское законодательство не допускает проведения выборов во время военного положения.
Трамп ранее назвал Зеленского "диктатором", вызвав международное возмущение.
Несмотря на то, что Тимошенко и Порошенко публично высказались против проведения новых выборов, пока в стране идут активные боевые действия, "люди Порошенко и Юлия общаются с "миром Трампа", позиционируя себя как людей, с которыми легко работать, и как людей, которые согласятся со многими вещами, с которыми не согласен Зеленский", - заявил известный республиканский эксперт по внешней политике, попросивший не публиковать его имени.
Представитель Тимошенко не стала отрицать, что такие переговоры были. "Мы пока это комментировать не будем, - сказала Наталья Лысова.
Комментарий партии Порошенко "Европейская солидарность":
"Наша цель - не настаивать на выборах, а обеспечить свободные выборы с честной конкуренцией в нашей стране, когда война закончится. (..) Логично, что любые контакты также включают представление президента Порошенко и видения "Европейской солидарности" по вопросам, как положить конец войне, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного мира, а также о пределах возможных компромиссов".
Politico обратилось к четырем представителям Трампа, которые были вовлечены в такие переговоры, однако ответа не получило.
Опросы общественного мнения показывают, что если бы выборы проводились сейчас, Зеленский был бы самым популярным кандидатом. Последний опрос британской компании Survation показывает, что 44% респондентов проголосовали бы за Зеленского, а вторым по популярности кандидатом стал бы бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, уровень поддержки которого примерно вдвое ниже, чем у Зеленского.
За бывшего президента Порошенко готовы были бы проголосовать 10% респондентов, а за Тимошенко — 5,7%.
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