Пункт Закона об образовании, касающийся ответственности родителей за предоставление учебному заведению информации о состоянии здоровья ребенка, был дополнен административной ответственностью, включая денежный штраф. Родители обязаны предоставлять такую информацию, но часто этого не делают, поскольку не хотят раскрывать чувствительные данные о здоровье ребенка, защищая его частную жизнь, сообщает портал Lsm.lv со ссылкой на программу Латвийского радио Ģimenes studija.
Родителей, которые не сообщают школе о здоровье ребенка, смогут штрафовать
Министерство образования и науки обещает акцентировать внимание на защите персональных данных в ходе образовательных семинаров, посвященных применению этой нормы на практике.
С февраля 2025 года вступили в силу некоторые изменения в Законе об образовании. Согласно одному из них, родители обязаны письменно информировать учебное заведение о состоянии здоровья ребенка и любых обстоятельствах, которые могут повлиять на учебный процесс.
Это касается как поступления в школу, так и изменений в состоянии здоровья ребенка или изменений в семье.
За непредоставление такой информации предусмотрен штраф от 100 до 700 евро.
Зачем нужны поправки в Закон об образовании?
Представитель Министерства образования и науки Ольга Озола в программе Латвийского радио Ģimenes studija привела пример тяжелого случая в Курземе, который, возможно, можно было бы предотвратить, если бы у школы была полная информация о ребенке.
Президент страны подал в Сейм инициативу с просьбой уточнить правила. В закон внесены поправки, регулирующие порядок предоставления информации, а также то, как она будет сопровождать ребенка при переходе в другое учебное заведение.
Ключевой момент заключается в том, что родитель предоставляет информацию сам, а учебное заведение ничего не запрашивает принудительно. В законе нет четкого перечня данных, которые родители обязаны сообщать, но обозначены крупные категории - семейные обстоятельства, социальные условия, состояние здоровья.
Родители сами решают, какую информацию сообщать. В законе такая норма уже существовала, но теперь она дополнена административной ответственностью, пояснила Озола.
"В системе образования есть хроническая проблема - недостаток сотрудничества между родителями и учебными заведениями", - подчеркнула Кристина Фрейберга, юридический консультант Отдела прав ребенка Бюро омбудсмена.
Это происходит как сознательно, так и по халатности родителей. Обсуждались вопросы чувствительности различных случаев. С точки зрения права такое регулирование может затронуть неприкосновенность личной жизни.
Директор 1-й Ливанской средней школы Гатис Пастарс отмечает, что сотрудничество между школой и родителями должно быть основано на уважении. Обязанность школы - обеспечить учебный процесс. Часто можно услышать: "Мой ребенок не дебил, не больной, зачем это нужно?!"
Школа не является медицинским учреждением, но если родители хотят, чтобы их ребенок получал полноценное образование, информация о нем необходима, отметил он.
Часто родители сами не могут определить потребности ребенка. Бывают случаи, когда родители "говорят намеками". В школу принимают всех, но есть дети, которые требуют чрезвычайно много внимания, и школа годами решает эти вопросы. Главная проблема — это сами родители и их взаимоотношения. Иногда школу используют как площадку для выяснения семейных конфликтов. Решат ли проблему штрафы?
"Как директора школы, меня волнует, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в классе и окружающие тоже были в безопасности. Мы слишком увлеклись поддержкой отдельных детей и забыли об отличниках. Изменит ли ситуацию новая норма? Скорее всего, нет, но если выбирать, то пусть она все-таки будет", - подчеркивает директор.
Обычно родители предоставляют информацию о ребенке, но бывали случаи, когда школа ее не получала. Помогут ли новые нормы? Надеемся, что да. Возможно, это побудит родителей открыто задавать вопросы, поясняет Лиене Юргенберга, директор рижского 213-го дошкольного образовательного учреждения.
Знание диагноза ребенка в школе необходимо также для того, чтобы педагоги могли научиться оказывать первую помощь при различных состояниях.
Родители всегда могут обратиться к учредителю учебного заведения. Вся информация остается в учебном заведении, и директор школы оценивает, кто должен иметь к ней доступ. Именно директор школы несет за это ответственность.
В этой системе диагнозы не будут видны до момента зачисления ребенка в школу. Публичное разглашение диагноза учащегося - некорректное поведение со стороны руководителей учреждений, и это должно оцениваться учредителем, заявила Озола.
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