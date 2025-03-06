Родителей, которые не сообщают школе о здоровье ребенка, смогут штрафовать

Ключевой момент заключается в том, что родитель предоставляет информацию сам, а учебное заведение ничего не запрашивает принудительно. В законе нет четкого перечня данных, которые родители обязаны сообщать, но обозначены крупные категории - семейные обстоятельства, социальные условия, состояние здоровья.

Родители сами решают, какую информацию сообщать. В законе такая норма уже существовала, но теперь она дополнена административной ответственностью, пояснила Озола.

"В системе образования есть хроническая проблема - недостаток сотрудничества между родителями и учебными заведениями", - подчеркнула Кристина Фрейберга, юридический консультант Отдела прав ребенка Бюро омбудсмена.

Это происходит как сознательно, так и по халатности родителей. Обсуждались вопросы чувствительности различных случаев. С точки зрения права такое регулирование может затронуть неприкосновенность личной жизни.

Директор 1-й Ливанской средней школы Гатис Пастарс отмечает, что сотрудничество между школой и родителями должно быть основано на уважении. Обязанность школы - обеспечить учебный процесс. Часто можно услышать: "Мой ребенок не дебил, не больной, зачем это нужно?!"

Школа не является медицинским учреждением, но если родители хотят, чтобы их ребенок получал полноценное образование, информация о нем необходима, отметил он.