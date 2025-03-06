Сейм утвердил новых министров

Ранее, с 2011 по 2013 год, она была директором Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ), с 2009 по 2011 год - руководителем представительства Британского совета в Латвии, с 2004 по 2009 год - заместителем государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики, а с 1999 по 2004 год - генеральным секретарем Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).

В юности Мелбарде работала в Латвийском военном музее, Латвийской полицейской академии и Государственном центре молодежных инициатив Министерства образования и науки.

В 2013 году она была награждена орденом Трех звезд III степени и получила почетную грамоту Кабинета министров. Она имеет еще несколько наград.

За Атиса Швинку проголосовали 52 депутата Сейма, против был 41 депутат.

Швинка родился в 1973 году. В 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете. В возрасте 20 лет Швинка был назначен исполнительным директором организации Junior Achievement Latvija и в конце 90-х вместе с командой ввел в школах предмет экономики, а также возглавил ряд проектов, например, "День теней".

Он был руководителем нескольких компаний. Швинке принадлежат доли в нескольких предприятиях: ООО Ammolite, ООО "LIC", ООО Mush и ООО LIC GOTUS.

В 2022 году Швинка баллотировался на выборах в 14-й Сейм в качестве лидера списка "Прогрессивных" по Земгальскому избирательному округу и был избран. Он является членом правления "Прогрессивных".