Депутаты Сейма в четверг, 6 марта, утвердили на пост министра образования и науки бывшего парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), на пост министра благосостояния - бывшего парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса (СЗК), а на пост министра сообщения - депутата Сейма Атиса Швинку ("Прогрессивные").
Сейм утвердил новых министров
За Рейниса Узулниекса проголосовали 72 депутата, против -16.
Узулниекс родился в 1986 году. Получил профессиональную степень бакалавра по публичному праву и квалификацию юриста в Латвийской полицейской академии, а в высшей школе бизнеса Turība получил профессиональную степень магистра по управлению предпринимательской деятельностью и квалификацию руководителя предприятий и учреждений.
Согласно информации, доступной на сайте Центральной избирательной комиссии, Узулниекс также занимает должность члена правления в обществе Sporto Latvija и работает в политической партии "Латвийский крестьянский союз" в качестве координатора рижских отделений.
За Даце Мелбарде проголосовали 54 депутата, против - 35.
Мелбарде родилась в 1971 году. На факультете экономики и управления Латвийского университета (ЛУ) получила степень магистра в области общественного управления, а в Латвийской академии культуры - по теории культуры и ее координации. В ЛУ ею также получена степень бакалавра по истории.
С 2013 по 2019 год Мелбарде уже работала в Кабинете министров, занимая пост министра культуры. После этого она была избрана в Европейский парламент, где работала до весны 2024 года, когда не была переизбрана.
Ранее, с 2011 по 2013 год, она была директором Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ), с 2009 по 2011 год - руководителем представительства Британского совета в Латвии, с 2004 по 2009 год - заместителем государственного секретаря Министерства культуры по вопросам культурной политики, а с 1999 по 2004 год - генеральным секретарем Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО).
В юности Мелбарде работала в Латвийском военном музее, Латвийской полицейской академии и Государственном центре молодежных инициатив Министерства образования и науки.
В 2013 году она была награждена орденом Трех звезд III степени и получила почетную грамоту Кабинета министров. Она имеет еще несколько наград.
За Атиса Швинку проголосовали 52 депутата Сейма, против был 41 депутат.
Швинка родился в 1973 году. В 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в Латвийском университете. В возрасте 20 лет Швинка был назначен исполнительным директором организации Junior Achievement Latvija и в конце 90-х вместе с командой ввел в школах предмет экономики, а также возглавил ряд проектов, например, "День теней".
Он был руководителем нескольких компаний. Швинке принадлежат доли в нескольких предприятиях: ООО Ammolite, ООО "LIC", ООО Mush и ООО LIC GOTUS.
В 2022 году Швинка баллотировался на выборах в 14-й Сейм в качестве лидера списка "Прогрессивных" по Земгальскому избирательному округу и был избран. Он является членом правления "Прогрессивных".
В Сейме он работает в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в комиссии по национальной безопасности, а это значит, что у него есть допуск высшего уровня к государственной тайне, чтобы исполнять и обязанности министра. До сих пор Швинка также был парламентским секретарем Министерства обороны.
Кроме того, Швинка работает в парламенте в подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, является председателем подкомиссии по медиаполитике и членом подкомиссии по спорту.
Как сообщалось, ранее Силиня объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян).
На прошлой неделе премьер министр Эвика Силиня, объявляя о рестарте правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.
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