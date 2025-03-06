Многие европейские лидеры говорят, что поддерживают быстрые и решительные действия по обеспечению безопасности континента.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ReArm Europe «фундаментальным сдвигом», а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что саммит даст Европе возможность показать, «является ли она просто дискуссионным клубом, или мы способны принимать решения».

«Нереалистичный» подход

Обсуждение и принятие новых планов, впрочем, вряд ли пройдет гладко.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что подход ЕС «мир через силу» является «нереалистичным».

А венгерский премьер Виктор Орбан в письме Коште потребовал, чтобы Украина не упоминалась ни в каких письменных документах по итогам саммита.

Орбан, ранее неоднократно пытавшийся заблокировать помощь ЕС Украине и поддерживавший Трампа за то, что тот «храбро стоит за мир», заявил, что сейчас существует «стратегический раскол… между большинством Европы и США».

«Одна сторона настаивает на затягивании войны в Украине, а другая стремится к прекращению конфликта», — сказал он.

Однако в том, что касается общей безопасности в Европе, Орбан, по-видимому, готов к сотрудничеству.

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