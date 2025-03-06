Европейские военно-воздушные силы в составе 120 истребителей могут быть развернуты для защиты неба Киева и Западной Украины от российских атак, не провоцируя при этом более масштабный конфликт с Москвой, сообщила газета The Guardian со ссылкой на план, составленный военными экспертами, пишет УНИАН.
СМИ: Европа может создать зону противовоздушной обороны над Украиной
Сторонники проекта настаивают на том, что европейский Sky Shield ("Небесный щит") будет зоной противовоздушной обороны, действующей отдельно от НАТО, чтобы не допустить атак российских крылатых ракет и беспилотников на города и инфраструктуру, и может стать частью "прекращения огня в небе", предложенного на этой неделе президентом Украины Владимиром Зеленским.
The Guardian добавляет, что прекращение огня "будет распространяться на три действующие атомные электростанции Украины, города Одесса и Львов, но не на линию фронта или восток страны", и, как предполагается в недавней статье, может "оказать большее военное, политическое и социально-экономическое воздействие, чем 10 000 человек европейских сухопутных войск".
Отмечается, что сторонниками такого плана являются бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе Филип Бридлав, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия Ричард Ширрефф, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.
Еще одним сторонником плана является бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который заявил, что реализация Sky Shield станет важной частью укрепления Европы, которая эффективно и действенно гарантирует безопасность Украины.
Указывается, что проект Sky Shield был разработан бывшими планировщиками британских Королевских ВВС, которые ранее сотрудничали с украинской армией. Однако европейские лидеры не выразили желания отправлять воздушные патрули в украинское небо, пока продолжается война.
"В западных политических кругах существуют опасения, что истребители НАТО могут вступить в прямой конфликт с Россией, что может привести к опасной эскалации военных действий, если самолеты одной из сторон будут атакованы или сбиты", - подчеркивает The Telegraph.
В то же время сторонники проекта уверяют, что риск для пилотов Sky Shield невелик, поскольку с начала 2022 года Россия не осмеливается совершать полеты за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана утверждают, что фактическое расстояние между самолетами союзников и России составит более 200 километров.
В октябре 2022 года 15 государств-членов НАТО, включая страны Балтии, договорились о создании европейской системы противовоздушной обороны, предложенной Германией. В настоящее время к инициативе Sky Shield присоединились 23 страны. Проект предполагает объединение различных систем ПВО, предназначенных для поражения баллистических и крылатых ракет, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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