СМИ: Европа может создать зону противовоздушной обороны над Украиной

Указывается, что проект Sky Shield был разработан бывшими планировщиками британских Королевских ВВС, которые ранее сотрудничали с украинской армией. Однако европейские лидеры не выразили желания отправлять воздушные патрули в украинское небо, пока продолжается война.

"В западных политических кругах существуют опасения, что истребители НАТО могут вступить в прямой конфликт с Россией, что может привести к опасной эскалации военных действий, если самолеты одной из сторон будут атакованы или сбиты", - подчеркивает The Telegraph.

В то же время сторонники проекта уверяют, что риск для пилотов Sky Shield невелик, поскольку с начала 2022 года Россия не осмеливается совершать полеты за пределы существующей линии фронта. Разработчики плана утверждают, что фактическое расстояние между самолетами союзников и России составит более 200 километров.

В октябре 2022 года 15 государств-членов НАТО, включая страны Балтии, договорились о создании европейской системы противовоздушной обороны, предложенной Германией. В настоящее время к инициативе Sky Shield присоединились 23 страны. Проект предполагает объединение различных систем ПВО, предназначенных для поражения баллистических и крылатых ракет, а также борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!