В Плявниеках автомобиль сбил ребенка

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице Бралю Каудзишу неподалеку от остановки "Улица Дзеню". По их словам, пострадавший ребенок, суда по всему, шел в школу.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня подтвердила RUS TVNET, что утром в Плявниеках произошло ДТП.

"Вскоре после восьми часов утра был получен вызов на ДТП в Риге на улице Бралю Каудзишу.

Медики NMPD оказали помощь одному пострадавшему, который с различными травмами средней тяжести, но в стабильном состоянии был доставлен в медучреждение", - сообщила она.

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