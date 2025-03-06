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В Плявниеках автомобиль сбил ребенка

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Приблизительное место аварии
Приблизительное место аварии Фото: Скриншот Google Maps

Утром в четверг, 6 марта, в рижском микрорайоне Плявниеки произошло ДТП - автомобиль сбил ребенка, сообщили RUS TVNET очевидцы происшествия.

Как рассказали очевидцы, ДТП произошло на улице Бралю Каудзишу неподалеку от остановки "Улица Дзеню". По их словам, пострадавший ребенок, суда по всему, шел в школу.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня подтвердила RUS TVNET, что утром в Плявниеках произошло ДТП.

"Вскоре после восьми часов утра был получен вызов на ДТП в Риге на улице Бралю Каудзишу.

Медики NMPD оказали помощь одному пострадавшему, который с различными травмами средней тяжести, но в стабильном состоянии был доставлен в медучреждение", - сообщила она.

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