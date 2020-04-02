"Страх смерти ощущаешь физически". Первые переболевшие коронавирусом о своих чувствах

Что стало с первыми зараженными коронавирусом? С волейбольного матча, организованного на Сааремаа, и Сааремааского фестиваля пузырей, который провели через пару дней после спортивного мероприятия, прошло больше трех недель.
Большая часть тех, кто заразился на этих мероприятиях, уже успели переболеть Covid-19. В основном, это молодежь и люди среднего возраста, но их опыт различается: от невыносимой головной боли, температуры и сухого кашля, до удушья, боли в животе и исчезновения ощущения вкуса и запахов. Несколько человек, которые заболели на тех же мероприятиях, до сих пор находятся на больничном лечении.
Некоторые из говоривших с Postimees рассказывают, что тяжелые симптомы болезни и неизвестность вызывали у них панический страх, от которого было невозможно избавиться.
Переболевшие как один говорят: эта болезнь опасна и для молодых людей, но старайтесь сохранять спокойствие!
Ханнес (45): я пережил тяжелое удушье
"Не помню даже, когда я чувствовал себя настолько больным. Может быть, когда в юности болел воспалением легких и тоже было тяжело", - говорит Ханнес, которому из-за коронавируса кроме высокой температуры и затрудненного дыхания, пришлось пережить тяжелое удушье.
Первые признаки болезни появились у Ханнеса через четыре дня после того, как он побывал на Сааремааском фестивале пузырей: "Результат анализа узнал вечером, на третий день болезни. Все это время я находился на карантине". Уже в первый день температура поднялась выше 38 градусов, появились кашель и сильная боль в горле.
"Температуру удалось сбить за пару дней, и я уже начал надеяться, что худшее позади, но к вечеру седьмого дня стало трудно дышать.
Поначалу я решил, что дома пыльно, открыл окна, чтобы пустить воздух, но это не помогло. Чувствовал нехватку воздуха, удушье, - вспоминает Ханнес самые тяжелые дни болезни. – Эта паника не имеет ничего общего с тем, когда просто нервничаешь. Это щемящее ощущение, потому что ты не можешь вздохнуть полной грудью, чувствуешь, что задыхаешься.
Страх смерти ощущаешь физически, такое никогда не забудется. Это было, как преодоление – взять себя в руки и прожить четыре часа после полуночи.
Я стал думать, что должен помочь себе сам. Знаю, что это звучит слишком просто, но в такой момент начинаешь делать то, что нужно. К счастью, мне помогала мама, у которой есть большой медицинский опыт, ее поддержка была крайне необходимой. Конечно, тем, кто попал в такую же ситуацию, и кто уже слаб, нужно звонить в скорую помощь".
После тяжелого кризиса Ханнес восстанавливался еще два-три дня: "Теперь, когда с первых дней болезни прошло уже 17 дней, чувствую себя лучше, но продолжаю лечение и укрепляю здоровье. До сих пор еще не чувствую себя здоровым. Пока непонятно, когда я буду уверен в том, что выздоровел, потому что чувствую, что восстановление потребует времени и будет очень плохо из-за того, что вирус еще жизнеспособен, заболеть снова".
Чтобы избавиться от удушья, Ханнес сидел на балконе на свежем воздухе и делал ингаляции:
"Если аппарата для ингаляций у вас нет, просто дышите горячим паром под полотенцем, это помогает".
Он пил очень много теплой воды, промывал нос физраствором и принимал витамины С и D: "Я не недооценивал бы и общение с друзьями и семьей в тяжелое время, поскольку для лечения нужно хорошее настроение. Пожалуйста, соблюдайте требования карантина, вирус не выбирает, он цепляется за каждого, с кем столкнулся".
Хилье (42): появился страх смерти, я просила предков и ангелов, чтобы они меня спасли!
Первые симптомы возникли у Хилье через неделю после посещения фестиваля пузырей: "Я знаю как минимум десять человек, которые заразились на фестивале. На сегодняшний день вирус терзает меня уже 14 дней, я никогда раньше не чувствовала такой жуткой боли.
Болезнь началась внезапно, с сильной головной боли утром, и поскольку анализов у меня не брали, я решила, что у меня воспаление мозга.
Температуры не было, но ко второй половине дня давление в голове было настолько сильным, что было ощущение, что глаза выпадают из орбит. Я пыталась спать, но давление все усиливалось, тело покрылось холодным потом".
По словам Хилье, она в итоге смогла успокоиться и заснуть. На следующее утро немного поднялась температура, – 37,2 градусов – и она попыталась приготовить детям еду, но это оказалось очень непросто: "Я опять легла. При повороте на правый бок было ощущение, будто кто-то закручивает нос внутрь и тянет его за глаза через мозг до затылка. Эта боль была настолько ужасной, что когда после обеда я позвонила в скорую, чтобы они приехали и взяли анализ, я начала плакать, потому что была уверена, что все очень плохо".
Потом ей было тяжело держать глаза открытыми, и она думала, что если скорая приедет, ее заберут: "Но пришел только один мужчина, который быстро взял анализ у меня и у детей, но не смог помочь никаким советом. Просто сказал позвонить семейному врачу, а если станет еще хуже, то снова обращаться в 112, и тогда они за мной приедут".
Самым тяжелым был второй день болезни, то есть воскресная ночь, когда, по словам Хилье, у нее появилось чувство, что она умрет, настолько был частым пульс и так сильно сдавливало голову:
"Я помню, как лежала в постели и просила всех, – предков, ангелов – чтобы они меня спасли".
В то же время кашля и проблем с дыханием у нее не было. На третий день Хилье стало лучше, но передышка пришла всего на пару дней. Болезнь вернулась и начала искать другие слабые места…
На седьмой день головная боль прошла и открылся нос, но возникли серьезный отек горла и боль в животе. И муж Хилье перенес вирус сравнительно тяжело: с высокой температурой и слабостью, не дававшей возможности подняться с постели. А анализы их 12-, 16- и 23-летних детей оказались отрицательными. Старший ребенок живет отдельно от родителей, но младшие были вместе с ними: "У 16-летней дочери в последние дни припухли лимфоузлы, ее иммунная система явно борется. У 12-летнего сына появился кашель, делаем ему ингаляции, но пока все в порядке".
14-й день стал первым для Хилье, когда она снова почувствовала себя человеком: "Я чувствую, что поправляюсь. Но, если честно, страх есть до сих пор, поскольку я не знаю, появился у меня иммунитет или я могу снова заразиться, насколько я еще сама заразна, будут ли какие-то осложнения? Никто ничего не может сказать".
Хилье пытается донести до всех, что этот вирус опасен и для молодежи и людей среднего возраста: "Мне всего 42 года, я всю свою жизнь веду здоровый образ жизни, не принимаю лекарств и не помню, когда в последний раз так болела, но все равно эта болезнь очень тяжело прокатилась по нашей семье".
Мярт Кяэсель (54): ощущение вкуса и запахов до конца не восстановились до сих пор
"Я стал 36-м больным коронавирусом, зарегистрированным на Сааремаа. И стал первым, кто сдавал анализы через окно", - говорит Мярт. Болезнь началась как обычный грипп, с сильных болей в суставах:
"Энергия резко пропала, словно сдули мяч, болели колени, пальцы рук, голова кружилась, а глаза болели так, что не мог их открыть", - вспоминает он.
Температура держалась постоянно, в какой-то день она была выше, в какой-то практически достигала нормы: "Эта болезнь очень хитрая: ты думаешь, что поправился, но приходит новый приступ".
Кяэсель предупреждает, что для отслеживания ситуации стоит вести дневник температуры. Самим странным симптомом было исчезновение ощущения запахов и вкусов: "Было все равно, грызть морковку или съесть вареное яйцо – никаких вкусов не ощущал".
Мярт – президент Винного клуба Arensburg и эксперт по винам, поэтому он очень расстроился, что перестал чувствовать запахи: "Я не чувствовал даже интенсивный запах чеснока. К сожалению, ощущение запаха и вкуса до конца не восстановилось до сих пор. С момента заболевания прошло 14 дней. Вчера опять была температура 37,2".
Заболевшим он советует есть лимоны и пить много теплой воды: "Жаропонижающие мне не помогали. Скорее помогал имбирь, который натирал на ложку и запивал чаем".
Терье (49): болел живот, стало тошнить
Через четыре дня после посещения фестиваля у Терье начало крутить живот и началась тошнота: "Я думала, что у меня кишечный грипп. Два или три дня было тяжело: высокая температура, озноб, боль в животе". Положительный результат анализа она получила после шести дней болезни.
"Помню жуткое ощущение холода, днем было легче, по ночам тяжелее. У меня появилась жуткая слабость. Ничего не могла делать, даже читать. Полная неработоспособность". И Терье на третий день болезни перестала ощущать вкусы и запахи: "В целом я перенесла вирус легче, чем те, кто заболел вместе со мной. У меня, конечно, были кашель, насморк и головная боль, но в итоге я легко отделалась", - считает Терье.
Семейный врач Кармен Йоллер: молодежь и люди среднего возраста тоже болеют тяжелее обычного
- Как это возможно, что коронавирус вызывает у людей настолько разные симптомы?
- В случае вирусных заболеваний весьма типичен большой разброс симптомов. Если же говорить об активном сейчас коронавирусном заболевании, то, согласно статистике, 86 процентов людей переносят его легко, 14 процентов нуждаются в больничном лечении.
В медицинской терминологии "легкое течение болезни" означает, что человек не нуждается в больничном лечении, но самим людям все же может быть крайне тяжело: человек на три недели прикован к постели и чувствует себя очень плохо. Таким образом, молодежь и люди среднего возраста тоже переносят болезнь тяжелее обычного, и с этим нужно считаться.
- Может ли вирус нанести пожизненный ущерб каким-нибудь органам, например, легким?
- Никто не делает людям, находящимся на домашнем лечении, рентген легких. Самый простой ответ: человек сам это чувствует. Риск возникновения постоянных осложнений выше в случае тяжелого течения болезни, обычно такие люди попадают в больницу. Рентген не показывает вред от коронавируса, да и компьютерная томография может показать лишь неопределенные результаты.
- Что вы можете посоветовать людям, находящимся на домашнем лечении, у которых возникает паника от нехватки воздуха? В какой момент нужно вызывать скорую помощь, а когда - просто попытаться успокоиться?
- Факт, что сильное возбуждение может вызывать нехватку воздуха и приступы мигрени. Людям сложно пережить сопутствующую болезни неизвестность. Проблемы с дыханием могут означать и физическую болезнь. Если человек сам знает, что он перевозбужден, стоит попросить о консультации психолога, чтобы вспомнить приемы первой помощи самому себе.
- Как человеку понять, что он уже полностью здоров, и после 14 дней болезни уже не заразен?
- Для этого он должен отвечать следующим критериям:
- после проявления симптомов болезни прошло 14 дней;
- кашель не проявляется как минимум 24 часа;
- температура не поднимается как минимум 48 часов. Самочувствие должно быть хорошим.
- Почему перенесшим болезнь не делают анализов, чтобы убедиться в том, что они здоровы?
- Такого анализа, который мог бы окончательно определить, что человек выздоровел, не существует. Используемый сейчас в Эстонии анализ исследует наличие РНК в слизистых человека. Однако этот анализ не показывает, жизнеспособен вирус или нет. Поэтому ВОЗ советует учитывать три условия, которые я указала выше. В целом так: если человек здоров, он чувствует себя хорошо или более-менее хорошо. Вирус может вызывать и сильное истощение, поэтому для восстановления потребуется время.
- Уже переболевший человек может заболеть во второй раз?
- Это, к сожалению, сейчас неизвестно, но скорее всего, хотя бы на какое-то время иммунитет появится.
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