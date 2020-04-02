"Страх смерти ощущаешь физически". Первые переболевшие коронавирусом о своих чувствах

Семейный врач Кармен Йоллер: молодежь и люди среднего возраста тоже болеют тяжелее обычного

Кармен Йоллер. ФОТО: Tairo Lutter

- Как это возможно, что коронавирус вызывает у людей настолько разные симптомы?

- В случае вирусных заболеваний весьма типичен большой разброс симптомов. Если же говорить об активном сейчас коронавирусном заболевании, то, согласно статистике, 86 процентов людей переносят его легко, 14 процентов нуждаются в больничном лечении.

В медицинской терминологии "легкое течение болезни" означает, что человек не нуждается в больничном лечении, но самим людям все же может быть крайне тяжело: человек на три недели прикован к постели и чувствует себя очень плохо. Таким образом, молодежь и люди среднего возраста тоже переносят болезнь тяжелее обычного, и с этим нужно считаться.

- Может ли вирус нанести пожизненный ущерб каким-нибудь органам, например, легким?

- Никто не делает людям, находящимся на домашнем лечении, рентген легких. Самый простой ответ: человек сам это чувствует. Риск возникновения постоянных осложнений выше в случае тяжелого течения болезни, обычно такие люди попадают в больницу. Рентген не показывает вред от коронавируса, да и компьютерная томография может показать лишь неопределенные результаты.

- Что вы можете посоветовать людям, находящимся на домашнем лечении, у которых возникает паника от нехватки воздуха? В какой момент нужно вызывать скорую помощь, а когда - просто попытаться успокоиться?

- Факт, что сильное возбуждение может вызывать нехватку воздуха и приступы мигрени. Людям сложно пережить сопутствующую болезни неизвестность. Проблемы с дыханием могут означать и физическую болезнь. Если человек сам знает, что он перевозбужден, стоит попросить о консультации психолога, чтобы вспомнить приемы первой помощи самому себе.

- Как человеку понять, что он уже полностью здоров, и после 14 дней болезни уже не заразен?

- Для этого он должен отвечать следующим критериям:

после проявления симптомов болезни прошло 14 дней; кашель не проявляется как минимум 24 часа; температура не поднимается как минимум 48 часов. Самочувствие должно быть хорошим.

- Почему перенесшим болезнь не делают анализов, чтобы убедиться в том, что они здоровы?

- Такого анализа, который мог бы окончательно определить, что человек выздоровел, не существует. Используемый сейчас в Эстонии анализ исследует наличие РНК в слизистых человека. Однако этот анализ не показывает, жизнеспособен вирус или нет. Поэтому ВОЗ советует учитывать три условия, которые я указала выше. В целом так: если человек здоров, он чувствует себя хорошо или более-менее хорошо. Вирус может вызывать и сильное истощение, поэтому для восстановления потребуется время.

- Уже переболевший человек может заболеть во второй раз?

- Это, к сожалению, сейчас неизвестно, но скорее всего, хотя бы на какое-то время иммунитет появится.