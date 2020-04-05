Православная Пасха в 2020 году: когда красить яйца и печь куличи?

Считанные дни остались до Пасхи, поэтому многих хозяек волнует, когда же нужно готовить пасхальные угощения. В 2020 году православный мир встретит Пасху 19 апреля. Сейчас самое время закупать продукты, искать лучшие пасхальные рецепты и варианты покраски яиц. И, конечно, стоит узнать, какие дни Страстной седмицы точно подходят для кулинарных подвигов, а когда от этого следует воздержаться.

Когда нужно красить яйца

Красить яйца принято в Страстную субботу. Однако, по словам служителей церкви, делать это можно и в другие дни Страстной недели: с понедельника по четверг включительно.

Исключением является Страстная пятница, ведь это день скорби:

согласно Священному Писанию, в этот день Христос принял мучительную смерть на кресте. Любые домашние дела в пятницу следует отложить.

Важный момент: согласно народным традициям, первое окрашенное яйцо - сильный оберег от любого зла. Наши предки бережно хранили его в течение года, до следующей Пасхи. Люди верили, что такое яйцо обладает целебными свойствами и отпугивает любое зло.

Главным цветом окрашивания считаются оттенки красного и оранжевого.

Эти цвета символизируют начало новой жизни. Но не забывайте, что яйца - продукт скоропортящийся, поэтому чем позже заняться их заготовкой, тем лучше.

Пасхальные угощения обязательно должны быть свежими и вкусными.

Когда печь куличи

Обычно за неделю до Пасхи принято заниматься подготовкой к торжественному празднику: убираться в доме, покупать необходимые продукты, думать над рецептами и меню для праздничного стола.

Заниматься работой по дому и приготовлением куличей желательно в Чистый четверг, 16 апреля. После того как дом будет сиять чистотой, можно приступать к приготовлению праздничных угощений.

Само тесто можно приготовить заранее, в любой из дней Страстной седмицы. В целом заниматься выпечкой можно в любой день, за исключением Страстной пятницы.

Если вы хотите, чтобы пасхальные куличики были мягкими и вкусными, выпечь их можно в субботу, непосредственно перед началом вечерней службы в честь празднования Пасхи.

Зачем печь куличи и красить яйца на Пасху?

На эту тему существует множество объяснений. Специалисты dailyhoro.ru выделяют самые главные - признанные церковью. В прошлом кулич олицетворял гробницу Христа и внешне напоминал ее форму. Со временем эта традиция претерпела изменения, и сейчас можно встретить разные формы куличей.

Однако суть их приготовления осталась неизменной - без кулича нельзя обойтись, так как он считается символом поклонения и любви.

Что касается покраски яиц, то эта традиция стара как мир.

По одной из версий, Мария Магдалина принесла римскому императору корзинку яиц, рассказав, что Христос воскрес. Император возразил ей и отказался верить, сказав, что это невозможно так же, как и то, что яйца могут менять цвет. Не прошло и минуты, как яйца окрасились в красный.

В светлый праздник Пасхи не забудьте обменяться с близкими крашеными яйцами и куличами, произнеся при этом радостную весть: "Христос Воскресе!". В этой фразе заключены особая сила и смысл, дарующие веру, надежду и любовь.