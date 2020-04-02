Неправда: теплые напитки и закутывание в полотенца не лечат от Covid-19

Один из популярных советов, который распространяется в социальных сетях о том, как побороть Covid-19 - пить горячую жидкость, чтобы уничтожить вирус, который поначалу живет только в горле. Нередко к этому совету добавляют еще один - разогреть все тело, это вроде бы как повышает температуру тела человека, которая ликвидирует вирус.

Эксперты указывают: у данных советов нет научного обоснования и они могут быть даже опасны.

"Перед тем, как коронавирус доходит до легких, он четыре дня находится в горле. В это время горло болит и есть кашель. Если пить много воды и полоскать горло горячей водой, это убирает вирус", - такой записью на русском языке в социальных сетях поделились тысячи людей.

Подобное написано и в статье "Как помочь пациенту с Covid-19 на ранней стадии", опубликованной на портале Latvijas avīze, в разделе Veselam.

"В случае, если инфицирование все же произошло, врачи советуют полоскать горло теплой соленой водой, делать ингаляции, пить много горячей жидкости. Важно побороть инфекцию, пока она еще в горле, и не опустилась в легкие", - пишет автор статьи Вия Бейнерте. Миф о горячей воде распространяется и на других языках.

Но это не правда, что сначала вирус находится в горле и его можно уничтожить горячей водой.

"Если пить горячую воду, можно нанести повреждения слизистой горла, и это никак не помогает избежать инфицирования Covid-19", - так Re:Check ответили в больнице имени П. Страдиня. Нет специалистов, которые бы считали этот метод пригодным. Стоит отметить, что есть и еще один совет - пить воду, чтобы смыть вирус в желудок, где он погибнет в кислотной среде. И у этого нет доказательств.

Поможет ли закутывание в горячее одеяло?

Еще один популярный совет - разного рода согревания, с целью искусственного повышения температуры тела. В статье LA приведен совет специалиста по психосоматике из Израиля - через день заматывать больного в полотенца, смоченные горячей водой, а после накрывать одеялом, чтобы в области груди ощущалось жжение. К совету добавлено видео, которым люди делятся в социальных сетях.

ФОТО: Re:baltica

"Если поднимать температуру тела искусственно, это может навредить здоровью, могут обостриться какие-то хронические заболевания. Известно, что людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других, нужно избегать согревания", - так отвечают в больнице имени П. Страдиня.

В статье LA указано, что видео с рекомендациями израильского специалиста опубликовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Автор статьи - Вия Бейнерте в интервью Re:Check пояснила, что подготовила этот материал, так как на Youtube это видео было опубликовано с логотипом и названием ВОЗ.

На самом деле, ссылка на сайт ВОЗ на тему пандемии прикреплена совсем с другой целью - это часть кампании Youtube, которая призывает людей потреблять достоверную информацию, и вовсе не означает, что ВОЗ признает заявленные в видео вещи правдивыми.

Бейнерте сказала, что не хотела распространять ложные советы и главный призыв данного материала - чтобы люди поняли, насколько серьезно это заболевание и что лучше оставаться дома.

Youtube как и многие другие платформы, во время Covid-19 laikā усилили старания по ограничению распространения дезинформации. Под видео о коронавирусе указывают на сайт ВОЗ как на достоверный источник. ФОТО: Ekrānuzņēmums

Re:Check не удалось найти подтверждение тому, что ВОЗ действительно опубликовало совет об искусственном повышении температуры путем заворачивания заболевших в горячие полотенца. Организация, развенчивая мифы, связанные с Covid-19, среди прочего критикует совет о принятии горячей ванны.

"Температура тела сохраняется в пределах 36,5-37 градусов, вне зависимости от температуры воды в душе или ванной. Принятие горячей ванны может быть опасным, человек может обжечься", - поясняет ВОЗ, напоминая, что лучшие способ себя обезопасить - чаще мыть руки.