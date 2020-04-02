Методы Беларуси против Covid-19: запрещен экспорт гречки, чеснока и лука

"Среди тех товаров, на которые установлен кратковременный запрет на экспорт, присутствуют гречка, лук различного вида и чеснок. Эти товары запрещено вывозить из страны. На таможенные процедуры и другие механизмы контроля относится факт, что сейчас нужно тщательнее контролировать, соблюдается ли запрет", - говорится в сообщении.

МИДу Беларуси дано задание проинформировать о запрете Евразийскую экономическую комиссию, а также подать на рассмотрение предложение о подобных мероприятиях и в других странах Евразийского экономического союза.

Решение вступило в силу после его официальной публикации и будет в силе три месяца.

Евразийская экономическая комиссия 31 марта установила временный запрет на экспорт отдельных продуктов питания из стран Евразийского экономического союза.

Ограничения установлены на лук, чеснок, рожь, рис, гречку, просо, готовую продукцию из гречки, соевые бобы, подсолнечное масло и др.

Экспорт этих товаров запрещен до 30 июня. Это уже второй ряд мероприятий, которые комиссия провела в связи с распространением коронавируса. Первый относился на запрет экспортировать широкий спектр средств индивидуальной защиты, особенно защитные маски и очки.