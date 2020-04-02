"Я сотру тебя в порошок": Отар Кушанашвили вспомнил, как довел Пугачеву до гнева
Скандальный российский журналист Отар Кушанашвили стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном разговоре он сказал, что в 90-е продюсер Иван Демидов навязал ему дерзкий и наглый образ.
Отар отметил, что был хорошо воспитан, но на одном из пробных эфиров Иван Демидов указал, что им нужен кто-то в кадре, кто будет задавать дерзкие и смелые вопросы. На эту роль был выбран Кушанашвили.
Первым, кому пришлось задать неудобный вопрос был Валерий Леонтьев. Стоит сказать, что артист к такому был не готов. Певец позвал помощника, снял петличку и они удалились из студии. Демидов был в восторге.
"Это была роль. Я играл роль... Люди ждали, что этот подонок скажет на этот раз", - вспоминает он.
Отар плавно вошел в роль и стал не просто узнаваем, а даже любим зрителями за свою резкость и прямоту.
"Это я тем артистам говорил, которые хоть что-то умели... чтобы я сказал нынешним?" - обратился он к ведущему.
В итоге Кушанашвили так вжился в образ, что однажды в "непотребном" состоянии назвал Аллу Пугачеву лошадью Пржевальского. Конфликт даже дошел до суда.
"Я в одной из программ, будучи в непотребном состоянии... обозвал Пугачеву нехорошими словами. Наутро не помнил, что случилось, а эту передачу смотрели все! Ее транслировал самый популярный канал... Мне пересказали мои слова... Никогда в жизни не мог представить себе, что потеряю человеческий облик, сказав так про женщину", - вспоминает Отар.
Примадонна это удивительная женщина, она дождалась презентации альбома группы A`Studio. Охрана обратилась к Кушанашвили, что надо покинуть зал. Но он уже столкнулся с Аллой Борисовной в дверях.
"Если вы никогда не расстраивали Аллу Пугачеву, то вам трудно представить, какова она в огорчена, а уж какая она , когда она негодует, узнал один я", - признался журналист в программе "Судьбе человека".
Артистка пообещала журналисту, что "сотрет его в порошок". Он хотел ей что-то ответить, но почувствовал себя в роли тех, кого он обзывал на эфирах. Утром Отар узнал, что Пугачева подала в суд. Он дождался суда, на котором Примадонна продемонстрировала свое величие и объяснила, что считает Кушанашвили талантливейшим журналистом, но хочет преподать ему рок, как уважать других людей. Алла Борисовна просила, что он немедленно извинился.
"Это был урок на всю жизнь", - сказал он.
Однажды Отара страшно избили. Некоторые считают, что это месть Примадонны, но журналист с этим не согласен.
"Как-то заезжаю во двор, за мной влетает машина... Какие-то люди вытаскивают меня за волосы, начинают бить ногами. Зажигаются окна в доме. Люди смотрят на происходящее... Я хотел сказать, чтобы они звонили в полицию, но постеснялся кричать...
Мне выбили зубы... Потом я слышал от них что-то про Аллу, про Наташу Ветлицкую... Ни в одну версию я не верю. Так можно вызвать к жизни любую версию... Моя манера построенная на ироническом подходе, манера высмеять, а не оскорбить кому-то не понравилась... Зачем же бить?!" - не понимает журналист.
Учителя Отара, которые его увидели в "Акулах пера" не общались больше с ним и не жали ему руки. Он не мог им объяснить им, что это лицедейство.