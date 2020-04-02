"Я сотру тебя в порошок": Отар Кушанашвили вспомнил, как довел Пугачеву до гнева

Отар отметил, что был хорошо воспитан, но на одном из пробных эфиров Иван Демидов указал, что им нужен кто-то в кадре, кто будет задавать дерзкие и смелые вопросы. На эту роль был выбран Кушанашвили.

Первым, кому пришлось задать неудобный вопрос был Валерий Леонтьев. Стоит сказать, что артист к такому был не готов. Певец позвал помощника, снял петличку и они удалились из студии. Демидов был в восторге.

"Это была роль. Я играл роль... Люди ждали, что этот подонок скажет на этот раз", - вспоминает он.

Отар плавно вошел в роль и стал не просто узнаваем, а даже любим зрителями за свою резкость и прямоту.

"Это я тем артистам говорил, которые хоть что-то умели... чтобы я сказал нынешним?" - обратился он к ведущему.

В итоге Кушанашвили так вжился в образ, что однажды в "непотребном" состоянии назвал Аллу Пугачеву лошадью Пржевальского. Конфликт даже дошел до суда.

"Я в одной из программ, будучи в непотребном состоянии... обозвал Пугачеву нехорошими словами. Наутро не помнил, что случилось, а эту передачу смотрели все! Ее транслировал самый популярный канал... Мне пересказали мои слова... Никогда в жизни не мог представить себе, что потеряю человеческий облик, сказав так про женщину", - вспоминает Отар.

Примадонна это удивительная женщина, она дождалась презентации альбома группы A`Studio. Охрана обратилась к Кушанашвили, что надо покинуть зал. Но он уже столкнулся с Аллой Борисовной в дверях.

"Если вы никогда не расстраивали Аллу Пугачеву, то вам трудно представить, какова она в огорчена, а уж какая она , когда она негодует, узнал один я", - признался журналист в программе "Судьбе человека".

Артистка пообещала журналисту, что "сотрет его в порошок". Он хотел ей что-то ответить, но почувствовал себя в роли тех, кого он обзывал на эфирах. Утром Отар узнал, что Пугачева подала в суд. Он дождался суда, на котором Примадонна продемонстрировала свое величие и объяснила, что считает Кушанашвили талантливейшим журналистом, но хочет преподать ему рок, как уважать других людей. Алла Борисовна просила, что он немедленно извинился.

"Это был урок на всю жизнь", - сказал он.

Однажды Отара страшно избили. Некоторые считают, что это месть Примадонны, но журналист с этим не согласен.

"Как-то заезжаю во двор, за мной влетает машина... Какие-то люди вытаскивают меня за волосы, начинают бить ногами. Зажигаются окна в доме. Люди смотрят на происходящее... Я хотел сказать, чтобы они звонили в полицию, но постеснялся кричать...

Мне выбили зубы... Потом я слышал от них что-то про Аллу, про Наташу Ветлицкую... Ни в одну версию я не верю. Так можно вызвать к жизни любую версию... Моя манера построенная на ироническом подходе, манера высмеять, а не оскорбить кому-то не понравилась... Зачем же бить?!" - не понимает журналист.