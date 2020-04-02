У латвийско-литовской границы образовалась многокилометровая очередь машин

"Похоже, очередь образовалась потому, что с сегодняшнего дня это единственный пункт, через который можно пересечь границу на личном транспорте", - отметила Плоне.

Также она добавила, что на грузовой машине границу до сих пор можно пересечь через три пограничных пункта.

Однако грузовики в настоящий момент стоят и у Гренцтале - это кратчайший путь в Литву.

Как сообщалось, Литва и Эстония восстановили пограничный контроль на границе с Латвией, поэтому границу можно пересечь только в определенных местах.