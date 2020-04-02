Чт, 2.04.2020
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У латвийско-литовской границы образовалась многокилометровая очередь машин

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

У латвийско-литовской границы у Гренцтале образовалась 16-километровая очередь из машин. Об этом сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

"Похоже, очередь образовалась потому, что с сегодняшнего дня это единственный пункт, через который можно пересечь границу на личном транспорте", - отметила Плоне. 

Также она добавила, что на грузовой машине границу до сих пор можно пересечь через три пограничных пункта.

Однако грузовики в настоящий момент стоят и у Гренцтале - это кратчайший путь в Литву.

Как сообщалось, Литва и Эстония восстановили пограничный контроль на границе с Латвией, поэтому границу можно пересечь только в определенных местах.

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