У латвийско-литовской границы образовалась многокилометровая очередь машин

У латвийско-литовской границы у Гренцтале образовалась 16-километровая очередь из машин. Об этом сообщила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.
"Похоже, очередь образовалась потому, что с сегодняшнего дня это единственный пункт, через который можно пересечь границу на личном транспорте", - отметила Плоне.
Также она добавила, что на грузовой машине границу до сих пор можно пересечь через три пограничных пункта.
Однако грузовики в настоящий момент стоят и у Гренцтале - это кратчайший путь в Литву.
Как сообщалось, Литва и Эстония восстановили пограничный контроль на границе с Латвией, поэтому границу можно пересечь только в определенных местах.
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