Фото ⟩ С башни собора Св. Иакова в Риге сняли петушка: его отдадут на реставрацию

Петушок был снят в присутствии главы Латвийской римско-католической церкви Збигнева Станкевича.

Датой основания собора считается 1225 год. В последний раз петушка снимали со шпиля 38 лет назад. В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма.

Также в соборе недавно отремонтированы фасады, отреставрирована кирпичная стена, отремонтированы деревянные конструкции крыши и заменена кровля, установлена противопожарная сигнализация. Большинство работ выполняло Buvuznemums Restaurators.