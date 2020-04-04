"Поставьте свечку, что вы живы". Лолита о том, как супруг медленно травил ее ядом

Напомним, Лолита в прошлом году разошлась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. В интервью 56-летняя певица называет его "личным опытом" и "недоразумением". После того, как они разошлись артистка стала убирать дом и обнаружила в ящичке с лекарствами наркотики.

Она сразу позвонила адвокату Сергею Жорину. Сфотографировала все. Юрист сказал, что это достаточно серьезный наркотик - "пластилин". Лолита попросила юриста сделать официальную выемку. Кроме того, дома было обнаружено множество одноразовых сим-карт. Артистка предполагала, что бывший муж их использовал, чтобы созваниваться с любовницей. Полиция объяснила, что такими обычно пользуется тот, кто промышляет торговлей запрещенными веществами.

Полиция попросила все оставить как есть и обещала официально изъять наркотики после Нового года. Но вещества исчезли. Получив видеозаписи с камер, которые установлены внутри дома, выяснилось, что домработница передала пакетик с наркотиками массажистке, которую раньше привел для Лолиты экс-супруг Дмитрий Иванов.

Теперь домработниц Лолита Милявская набирает через детектор лжи.

По словам исполнительницы был еще один момент. Лолита рассказала, что длительное время чувствовала, что умирает. В результате плохого самочувствия она слегла совсем.

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"Я лежала в кровати, Я по стенке доходила до туалета, а "скорая" была через день", - вспоминает артистка.

Врачи объяснили, что с ней что-то не так. До этого Лолита проходила обследования и была абсолютно здорова.

"Никто не брал анализы ни на какие яды. Никому в голову не приходило. В один прекрасный день он [Дмитрий Иванов - прим.редактора] принес таблетки и сказал, что эти таблетки ему принес клиент из Америки... Уже установлено, что баночка из Майями от судорог. Это гомеопатическое средство", - объяснила

Сначала Лолите все показалось логичным и неопасным, ведь у нее и правда бывали судороги после долгой работы на каблуках. Но потом она стала подозревать что-то неладное. Она слегла и чувствовала, что становится инвалидом.

У нее стало повышаться давление, появилось огромное количество фобий, вес стал прибавляться, а врачи не понимали, что происходит. Списывали происходящее на психосоматику.

Спустя месяц, как она рассталась с Ивановым она стала приходить в себя. В голове прояснилось, а вес упал. Лолита сдала баночку с таблетками на анализ.

"Через месяц мне позвонили и сказали, что анализы нехорошие... Сходите в церковь и поставьте свечку, что вы живы", - рассказывает она.

Таблетки были заменены полностью на хинин. Лолита и правоохранительные органы считают, что у экс-супруга был план довести жену до состояния недвижимости и взять опеку.

Полиция отметила, что не ожидала, что подобное произойдет именно с певицей. Оказалось, что подобные дела - это очень распространенная вещь.Человека медленно травят препаратами и доводят до суицида либо сажают на наркотики.

"Мы с Жориным решили его не сажать. Он настолько слабый, что станет девочкой в тюрьме, а брать на себя грех я не хочу..." - поясняет она.

Певица прокомментировала, что у ее бывшего супруга нарциссическое расстройство личности.