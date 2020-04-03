Россия закрыла международное авиасообщение. 35 тысяч человек не могут вернутся домой

С середины марта и вплоть до начала апреля власти Российской федерации обещали активно вывозить своих граждан, застрявших за рубежом из-за закрытия границ и отмены рейсов после начала пандемии Covid-19.

2 апреля в Москве состоялся пресс-брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она сообщила, что вывоз россиян, застрявших за границей, "организуется в тесной координации с Росавиацией, министерством транспорта и российскими консульствами".

Буквально через сутки обстановка изменилась: 3 апреля источник в Росавиации сообщил агентству ТАСС, что все репатриационные рейсы отменяются. Однако, на сайте Росавиации этой информации нет.

Согласно заявлению Ростуризма, в Россию за последние две недели вернулись около 160 тысяч россиян из 43 стран мир. Однако по состоянию на 1 апреля за границей оставались по меньше мере 35 тысяч россиян. Сейчас не известно, как им вернутся домой.

У нас в Израиле 400 россиян не могут вылететь, " Аэрофлот " рейсы отменил . Большинство разъехались по знакомым, но 16 человек сидят в аэропорту. — Баламут (@6KbR7Oegy92wrQ7) April 3, 2020

самолетом Аэрофлота,который должен был забрать россиян в Америке,из Москвы сегодня должны были улететь американцы,оказавшиеся в Москве.Неск часов назад официально сообщили,россиян забирать не будут,помогут на месте.

Дорогие расияне!

Наш банк амер заложников пополнился,поздравляю — Alex (@Alexx44) April 3, 2020