Россия закрыла международное авиасообщение. 35 тысяч человек не могут вернутся домой

В ночь с 3 на 4 апреля Россия останавливает все международные пассажирские авиарейсы, включая репатриационные. Около 35 тысяч российских туристов могут остаться за границей без жилья, средств и перспектив на возвращение, сообщает "Медуза".
С середины марта и вплоть до начала апреля власти Российской федерации обещали активно вывозить своих граждан, застрявших за рубежом из-за закрытия границ и отмены рейсов после начала пандемии Covid-19.
2 апреля в Москве состоялся пресс-брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она сообщила, что вывоз россиян, застрявших за границей, "организуется в тесной координации с Росавиацией, министерством транспорта и российскими консульствами".
Буквально через сутки обстановка изменилась: 3 апреля источник в Росавиации сообщил агентству ТАСС, что все репатриационные рейсы отменяются. Однако, на сайте Росавиации этой информации нет.
Согласно заявлению Ростуризма, в Россию за последние две недели вернулись около 160 тысяч россиян из 43 стран мир. Однако по состоянию на 1 апреля за границей оставались по меньше мере 35 тысяч россиян. Сейчас не известно, как им вернутся домой.
У нас в Израиле 400 россиян не могут вылететь, " Аэрофлот " рейсы отменил . Большинство разъехались по знакомым, но 16 человек сидят в аэропорту.— Баламут (@6KbR7Oegy92wrQ7) April 3, 2020
самолетом Аэрофлота,который должен был забрать россиян в Америке,из Москвы сегодня должны были улететь американцы,оказавшиеся в Москве.Неск часов назад официально сообщили,россиян забирать не будут,помогут на месте.— Alex (@Alexx44) April 3, 2020
Дорогие расияне!
Наш банк амер заложников пополнился,поздравляю
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