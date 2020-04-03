Пт, 3.04.2020
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Россия закрыла международное авиасообщение. 35 тысяч человек не могут вернутся домой

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь с 3 на 4 апреля Россия останавливает все международные пассажирские авиарейсы, включая репатриационные. Около 35 тысяч российских туристов могут остаться за границей без жилья, средств и перспектив на возвращение, сообщает "Медуза".

С середины марта и вплоть до начала апреля власти Российской федерации обещали активно вывозить своих граждан, застрявших за рубежом из-за закрытия границ и отмены рейсов после начала пандемии Covid-19. 

2 апреля в Москве состоялся пресс-брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она сообщила, что вывоз россиян, застрявших за границей, "организуется в тесной координации с Росавиацией, министерством транспорта и российскими консульствами". 

Буквально через сутки обстановка изменилась: 3 апреля источник в Росавиации сообщил агентству ТАСС, что все репатриационные рейсы отменяются. Однако, на сайте Росавиации этой информации нет. 

Согласно заявлению Ростуризма, в Россию за последние две недели вернулись около 160 тысяч россиян из 43 стран мир. Однако по состоянию на 1 апреля за границей оставались по меньше мере 35 тысяч россиян. Сейчас не известно, как им вернутся домой. 

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