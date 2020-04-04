Сломленные деревья, оторванные части кровли: пожарные боролись с последствиями ветра

Как сообщила представитель VUGD Агрита Витола, в 35 случаях спасатели освобождали проезжую часть от сломленных деревьев и веток, а в 16 случаях устраняли угрозу безопасности, которую представляли поврежденные ветром конструкции, в большинстве случаев это были оторванные части крышевого покрытия.