Сломленные деревья, оторванные части кровли: пожарные боролись с последствиями ветра

За прошедшие сутки работники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили 51 вызов в связи с нанесенными ветром разрушениями.
Как сообщила представитель VUGD Агрита Витола, в 35 случаях спасатели освобождали проезжую часть от сломленных деревьев и веток, а в 16 случаях устраняли угрозу безопасности, которую представляли поврежденные ветром конструкции, в большинстве случаев это были оторванные части крышевого покрытия.
Как сообщалось, в пятницу скорость порывов ветра на большей части территории Латвии составляла 18-23 метра в секунду, а ночью на побережье Курземе порывы ветра были еще сильнее.