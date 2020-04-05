Откажутся ли правительства стран мира от своих новых полномочий после кризиса?

Галерея: Covid-19 - мир до и после

Широкое и быстрое расширение власти произошло фактически без каких-либо дебатов. Часть успокаивает себя мыслью, что это временная ситуация, которая находится в силе на время кризиса Covid-19, и что у этого не будет остаточных последствий после окончания пандемии - как это было после эпидемии испанского гриппа сто лет назад. Однако, принимая во внимание сделанные странами ответные шаги, Covid-19 скорее можно сравнить не с эпидемией болезни, а с войной или Великой депрессией.

В то же самое время нельзя забывать, что увеличение правительственного аппарата и сфер ответственности означает, что для выполнения этих расширенных обязанностей государству потребуются дополнительные финансовые средства, что в свою очередь может означать большие налоги для жителей. Как свидетельствует история, многие изменения в механизмах государственного управления появились именно в результате конфликтов и кризисов.

Часть произведенных в результате Covid-19 изменений была бы очень желательна; например, чтобы подготовиться к будущим пандемиям, странам нужно увеличить инвестиции в их системы здравоохранения.

Необходимость других изменений может и не быть столь ясна, однако это может означить и ситуацию, что после окончания кризиса страны могут решить оставить в силе отдельные введенные во время кризиса мероприятия.

Галерея: Covid-19 - когда мир встал на паузу

Создает опасения и риск распространения плохих примеров, когда страны в результате кризиса Covid-19 все чаще будут прибегать к авторитарным методам.

Предприниматели и политики много где потеряли доверие нынешним сетям доставки товаров, принимая во внимания установленные государствами ограничения на экспорт. И у такой потери доверия - недалекий путь для долгосрочного контроля государства над экономикой.

Перспективы глобальной торговли в контексте кризиса Covid-19 и так уже печальны, а потеря доверия могут ухудшить их еще больше. Укрепление власти государства в долгосрочной перспективе может привести к значительному увеличению долговых обязательств стран, что приведет к снижению динамики капитализма.

Впрочем, это не самая большая проблема. Крупнейшие риски скрываются в злоупотреблении власти и угрозе таких действий жизни. В отдельных странах, например, в Венгрии, уже сейчас наблюдаются попытки нынешней власти под прикрытием пандемии укрепить свои позиции.

Очень серьезные опасения создает и угроза обширного наблюдения за обществом. Сбор и переработка такой информации только набирает силу, ведь, следя за обществом и контролируя его, у правительств больше возможностей остановить эпидемию, однако это и приводит к ситуации, что в распоряжение стран попадает много частной информации о гражданах, например, данные о состоянии здоровья человека.

Искушение продолжить "слежку" за обществом и после окончания пандемии может быть довольно большим, как и в случае, когда после терактов 11 сентября 2001 года в США были введены обширные законы по борьбе с терроризмом. Слежка за обществом после пандемии может начаться, например, с усиленного наблюдения за больными туберкулезом или наркоторговцами. Однако неизвестно, чем это все может закончиться.

Наблюдение за обществом может сыграть значительную роль в окончании кризиса Covid-19, однако главный механизм неконтролируемого прироста власти после окончания кризиса - сами граждане. Им нельзя забывать, что правительство времени пандемии не предназначено для нормального времени.