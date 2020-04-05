Откажутся ли правительства стран мира от своих новых полномочий после кризиса?

Для удачной борьбы с пандемией необходимо "большое" правительство, однако не менее важно, чтобы после окончания эпидемии роль правительства соответственно и снизилась. Пандемия Covid-19 до неузнаваемости изменила демократии Запада - страны потребовали у людей оставаться дома и остановили работу многих предприятий, в то же время пообещав мероприятия по поддержке экономики, измеряемые триллионами евро. Нынешнюю ситуацию можно рассматривать как крупнейшей расширение власти со Второй мировой войны, пишет The Economist.
В условиях пандемии рушится одно табу за другим - не только по отношению к штрафам и тюремным срокам за нахождение людей за пределами дома, но и по отношению к роли государства и вмешательстве в экономику.
США утвердили план стимулирование экономики на два триллиона долларов или 10% от ВВП -
размер этого плана вдвое больше мероприятий по поддержке, которую США обещали с 2007 по 2009 год во время глобального финансового кризиса.
Однако предложенные государством кредитные гарантии в странах Европы, например, в Великобритании или Франции, составляют даже 15% от ВВП. В экономику активно вовлечены и центрабанки стран, которые вместе с правительствами хотя бы временно пытаются "запретить" банкротство предприятий.
Той части общества, которая считает, что экономика должна быть открытой, а роль правительств в ее процессах - ограниченной, пандемия Covid-19 создает значительные проблемы. Стране в кризисной ситуации нужно действовать решительно, однако, как свидетельствует исторический опыт, страны после окончания кризиса не всегда полностью отказываются от расширенных во время кризиса полномочий и власти.
Это не случайность, что роль правительств во время кризиса возрастает. Правительства стран могут сдаться перед пандемией, однако им по силам и быстро мобилизовать обширные ресурсы. Сейчас эти ресурсы очень значительны, чтобы обеспечить изоляцию общества и ограничить активность предпринимательской деятельности, что в свою очередь позволит остановить распространение вируса.
Только правительствам по силам помочь изменить созданное ограничениями и ставшее неизбежным влияние экономического падения.
Ожидается, что, к примеру, экономика США и еврозоны из-за кризиса Covid-19 снизится на 5-10%, а может и больше.
Галерея: Жизнь в карантине Covid-19: на балконах, в окнах и на крышах домов
Главная причина, почему роль правительств в нынешнем кризисе так сильно усилилась, это то, что Covid-19 распространяется очень быстро. Примерно за четыре месяца вирус из китайского города Ухань распространился почти по всем странам мира. Многие страны мира опасаются повторения примера Италии или Испании, когда распространение вируса привело к значительной перегрузке систем здравоохранения.
Страх - еще одна причина значительных изменений в роли стран. Когда правительство Великобритании в начале эпидемии пыталось ограничить вмешательство государства, многие обвинили его в промедлении и игнорировании проблемы. В свою очередь, например, Франция расширила полномочия правительства, которые позволяют государству не только следить за перемещениями людей, но и фиксировать цены на товары первой необходимости или принудить предприятия в случае необходимости переориентировать предприятия на продукты, у которых может быть важная роль в остановке эпидемии.
Реакция правительств большей части стран мира на пандемию Covid-19 содержит как различные принудительные мероприятия и ограничения, так и стимулирование экономики. С продолжением пандемии государства все чаще могут использовать свою власть, чтобы следить за обществом и контролировать его, нарушая таким образом права людей на неприкосновенность частной жизни.
Галерея: Covid-19 - мир до и после
Широкое и быстрое расширение власти произошло фактически без каких-либо дебатов. Часть успокаивает себя мыслью, что это временная ситуация, которая находится в силе на время кризиса Covid-19, и что у этого не будет остаточных последствий после окончания пандемии - как это было после эпидемии испанского гриппа сто лет назад. Однако, принимая во внимание сделанные странами ответные шаги, Covid-19 скорее можно сравнить не с эпидемией болезни, а с войной или Великой депрессией.
В то же самое время нельзя забывать, что увеличение правительственного аппарата и сфер ответственности означает, что для выполнения этих расширенных обязанностей государству потребуются дополнительные финансовые средства, что в свою очередь может означать большие налоги для жителей. Как свидетельствует история, многие изменения в механизмах государственного управления появились именно в результате конфликтов и кризисов.
Часть произведенных в результате Covid-19 изменений была бы очень желательна; например, чтобы подготовиться к будущим пандемиям, странам нужно увеличить инвестиции в их системы здравоохранения.
Необходимость других изменений может и не быть столь ясна, однако это может означить и ситуацию, что после окончания кризиса страны могут решить оставить в силе отдельные введенные во время кризиса мероприятия.
Галерея: Covid-19 - когда мир встал на паузу
Создает опасения и риск распространения плохих примеров, когда страны в результате кризиса Covid-19 все чаще будут прибегать к авторитарным методам.
Предприниматели и политики много где потеряли доверие нынешним сетям доставки товаров, принимая во внимания установленные государствами ограничения на экспорт. И у такой потери доверия - недалекий путь для долгосрочного контроля государства над экономикой.
Перспективы глобальной торговли в контексте кризиса Covid-19 и так уже печальны, а потеря доверия могут ухудшить их еще больше. Укрепление власти государства в долгосрочной перспективе может привести к значительному увеличению долговых обязательств стран, что приведет к снижению динамики капитализма.
Впрочем, это не самая большая проблема. Крупнейшие риски скрываются в злоупотреблении власти и угрозе таких действий жизни. В отдельных странах, например, в Венгрии, уже сейчас наблюдаются попытки нынешней власти под прикрытием пандемии укрепить свои позиции.
Очень серьезные опасения создает и угроза обширного наблюдения за обществом. Сбор и переработка такой информации только набирает силу, ведь, следя за обществом и контролируя его, у правительств больше возможностей остановить эпидемию, однако это и приводит к ситуации, что в распоряжение стран попадает много частной информации о гражданах, например, данные о состоянии здоровья человека.
Искушение продолжить "слежку" за обществом и после окончания пандемии может быть довольно большим, как и в случае, когда после терактов 11 сентября 2001 года в США были введены обширные законы по борьбе с терроризмом. Слежка за обществом после пандемии может начаться, например, с усиленного наблюдения за больными туберкулезом или наркоторговцами. Однако неизвестно, чем это все может закончиться.
Наблюдение за обществом может сыграть значительную роль в окончании кризиса Covid-19, однако главный механизм неконтролируемого прироста власти после окончания кризиса - сами граждане. Им нельзя забывать, что правительство времени пандемии не предназначено для нормального времени.
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