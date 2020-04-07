"Мама грозилась выпрыгнуть в окно". Здравствуйте! Я Марина, и я зависимая

Марина (имя изменено) - самая молодая из всех, кого я встретила на собрании рижской группы Анонимных Алкоголиков. Стройная девушка с аккуратно уложенными волосами и тонкой жемчужной нитью на шее. Она - созависимая. Все члены ее семьи имеют проблемы с употреблением алкоголя.
Всего в Латвии более 60 групп Анонимных Алкоголиков - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.
В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.
- Здравствуйте, меня зовут Марина, и я зависимая!
- Привет, Марина!
- Когда я попала в содружество Анонимных Алкоголиков, я чувствовала себя очень плохо.
У меня пила мама, муж. Глядя на них, я тоже начала пить - покупала маленькую бутылку водки, разбавляла ее соком, и мне становилось легче.
Я не могла выдержать то, что происходило в моей семье. Но я не знала, как эту ситуацию изменить. В то время я училась в университете. Я пошла на книжную базу, где случайно увидела книгу "Алкоголизм - семейная болезнь". Когда я открыла ее и пробежала глазами, я поняла, что это все про меня! Я тут же ее купила, она стала моей настольной книгой. Я читала-читала, там все было про меня! Каждое слово. И я поняла, что я созависима.
Чтобы изменить в своей жизни хоть что-то, я пошла к наркологу. Я рассказала ему о своей ситуации. "Муж пьет, надо его спасать", - примерно так звучали мои слова. А он говорит: "Проблема у вас, потому что пришли вы. Если бы проблемы были у вашего мужа, ко мне пришел бы он". Именно нарколог и рассказал мне про то, что есть такие группы Анонимных Алкоголиков.
Я знала про свою созависимость, я знала, что мне нужно начать жить своей жизнью, но мне все равно хотелось всех спасать - и маму, и мужа. Причем моя мама спилась очень быстро, даже стремительно. Она пила одна и не могла остановиться, пока не падала. Она и сейчас пьет, я живу с ней. Она действующий алкоголик - диагноз ставила не я, приезжали врачи скорой помощи.
Я вытаскивала ее и из сугробов, и с рельсов. Я долго не могла отпустить ситуацию, не могла радоваться, я в этом "варилась".
В программе я научилась эмоционально отделяться от этих проблем и ситуаций. Я не могу сказать, что у меня абсолютно всегда это получается - я ведь человек. Но я стала себя чувствовать лучше.
Своей маме я давала визитки Анонимных Алкоголиков, но в итоге они каким-то образом всегда оказывались у меня в сумке. Ей это не надо - она считает, что она не алкоголик. Она каждый день ходит на работу, но каждый вечер приходит домой и пьет до тех пор, пока не упадет.
Я не знаю, как она так может! Я бы так не смогла - я могу либо пить, либо работать. Она может себя обманывать, что она не алкоголик, что проблем у нее нет. Она говорит всегда: "Я пила, пью и буду пить". При этом она очень талантливый человек, даже сейчас в пьяном виде может готовить или шить. Я не представляю, как это. Видимо, действительно талант не пропьешь!
Иногда она манипулирует мной - например, что выбросится из окна. В такие моменты очень страшно.
В программе я узнала, как правильно себя вести, общаясь с зависимыми. Мне очень помогает то, что я не одна - я могу сходить в группу и поделиться своей историей и переживаниями с людьми, которые имеют похожие проблемы.
Когда у меня были стрессы, мне обязательно надо было выпить вина. И тогда - раз, и отпустило! Какое-то время, когда я даже уже ходила на программу, я все равно покупала коктейли и пила, долго не могла прекратить.
Впервые я напилась в 14 лет, и сразу же очень сильно! Мне всегда нужно было напиваться так, чтобы потом сразу заснуть, вырубиться. Когда я начала ходить на собрания Анонимных Алкоголиков, когда я слушала истории о последствиях употребления, я понимала, что все это есть и во мне. Просто мне, видимо, повезло, что я нашла помощь на ранней стадии этого заболевания.
Все мои мужчины были зависимыми. Один был наркоманом - он умер от наркотиков. Нынешний муж - алкоголик, и сейчас у меня подрастает сын - я не хочу, чтобы он повторил судьбу своей семьи, хочу, чтобы эта связь прервалась на мне.
Когда я начала проходить программы Ал-Анона* (группы поддержки созависимых), я увидела, что вся моя семья - алкоголики. Просто у нас всегда считалось, что алкоголики - это те, кто в деревне пропил пол или в доме сгорел с туберкулезом, а вот остальные - нормальные. А потом я увидела, что пили все мои родственники без исключения - там всегда был алкоголь, в связи с чем были и проблемы.
Единственное, социальный статус некоторых был выше, вот и вся разница! Спасибо!
* Семейные группы Ал-Анон - это содружество родственников и друзей алкоголиков, которые являются созависимыми. Созависимый человек способствует разрушительному, неадекватному и в целом нездоровому поведению другого человека. Созависимый не может принимать решения, исходя из своих желаний и потребностей: именно поэтому он строит свою жизнь вокруг другого человека или процесса, к примеру, приема вещества.
Сообщество Ал-Анон работает и в Латвии.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!