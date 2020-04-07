"Мама грозилась выпрыгнуть в окно". Здравствуйте! Я Марина, и я зависимая

Всего в Латвии более 60 групп Анонимных Алкоголиков - не только в Риге, но и в других городах нашей страны. У каждого человека, признавшего, что он алкоголик, своя история. Так же, как и обстоятельства, которые привели к зависимости.

В рамках серии статей "Зависимые" RUS.TVNET приводит монологи людей, которые много лет страдали от алкогольной зависимости и боролись с ней. Многие из них не пьют уже десятки лет, но все равно называют себя алкоголиками. По их словам, бывших алкоголиков, так же как и наркоманов, не бывает.

- Здравствуйте, меня зовут Марина, и я зависимая!

- Привет, Марина!

- Когда я попала в содружество Анонимных Алкоголиков, я чувствовала себя очень плохо.

У меня пила мама, муж. Глядя на них, я тоже начала пить - покупала маленькую бутылку водки, разбавляла ее соком, и мне становилось легче.

Я не могла выдержать то, что происходило в моей семье. Но я не знала, как эту ситуацию изменить. В то время я училась в университете. Я пошла на книжную базу, где случайно увидела книгу "Алкоголизм - семейная болезнь". Когда я открыла ее и пробежала глазами, я поняла, что это все про меня! Я тут же ее купила, она стала моей настольной книгой. Я читала-читала, там все было про меня! Каждое слово. И я поняла, что я созависима.

Чтобы изменить в своей жизни хоть что-то, я пошла к наркологу. Я рассказала ему о своей ситуации. "Муж пьет, надо его спасать", - примерно так звучали мои слова. А он говорит: "Проблема у вас, потому что пришли вы. Если бы проблемы были у вашего мужа, ко мне пришел бы он". Именно нарколог и рассказал мне про то, что есть такие группы Анонимных Алкоголиков.

Я знала про свою созависимость, я знала, что мне нужно начать жить своей жизнью, но мне все равно хотелось всех спасать - и маму, и мужа. Причем моя мама спилась очень быстро, даже стремительно. Она пила одна и не могла остановиться, пока не падала. Она и сейчас пьет, я живу с ней. Она действующий алкоголик - диагноз ставила не я, приезжали врачи скорой помощи.

Я вытаскивала ее и из сугробов, и с рельсов. Я долго не могла отпустить ситуацию, не могла радоваться, я в этом "варилась".

В программе я научилась эмоционально отделяться от этих проблем и ситуаций. Я не могу сказать, что у меня абсолютно всегда это получается - я ведь человек. Но я стала себя чувствовать лучше.

ФОТО: Rus.TVNET