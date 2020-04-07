К чрезвычайным мерам безопасности, введенным в связи с распространением Covid-19, следует относиться серьезно, отметил министр внутренних дел Сандис Гиргенс в интервью программе "Зона комфорта". Мы также расспросили министра о штрафах, связанных с Covid-19, пособиях для сотрудников внутренних дел и масках.

Полное интервью:

- О соблюдении мер "2 и 2". Если, например, я еду в одной машине с двумя коллегами, может ли нас за это наказать полиция?

- По данным Государственной полиции, вы можете это делать, но в то же время необходимо соблюдать социальное дистанцирование. И было бы лучше, чтобы более двух человек не передвигались в одном личном транспортном средстве, если речь идет не о членах семьи. И это расстояние в два метра очень важно. Конечно, было бы также хорошо при этом носить защитную маску, чтобы избежать различных рисков заражения.

- Ранее вы указали агентству LETA, что службы никоим образом не смогут помешать двум людям встретиться на частной территории для пикника.

- Конечно, чрезвычайный приказ Кабинета министров предусматривает, что запрещены любые мероприятия - как общественные, так и частные. Но если вы спросите меня, что происходит в реальности, то это очень сложно контролировать. Меня всегда поражало человеческое желание найти какую-то лазейку, чтобы обойти закон, не думая, что первостепенное значение имеет наше собственное здоровье - здоровье наших детей, родителей, бабушек и дедушек.

Это не игра! Мы рискуем собой, своими близкими. Подумайте, прежде чем делать что-то подобное!

- Каковы действующие штрафы за нарушение ограничений или правил?

- Эти штрафы соответствуют мировой практике. В Латвии для физических лиц они составляют до двух тысяч евро за несоблюдение мер безопасности в режиме чрезвычайной ситуации, а для юридических лиц - до пяти тысяч евро. Недавно я связывался с баскетболистом Роландом Шмитом, который сейчас находится в Испании. Он рассказывал, что уже несколько недель находится дома и не может выходить на улицу в принципе. Можно посетить только аптеку или магазин. По возвращении домой необходимо иметь при себе чек, а штрафы превышают 10 000 евро.

- Сколько людей уже были оштрафованы?

- Эти цифры постоянно меняются. Ко 2 апреля, согласно имеющейся у меня информации,

Государственная полиция провела около 12 427 профилактических проверок, было начато 247 ведомственных проверок, то есть с потенциальной возможностью возбуждения уголовного дела.

- Какова средняя сумма штрафов?

- Пока большинство штрафов были либо лишь предупреждением, либо составили до 350 евро. Многие считают, что Министерство внутренних дел больше пугает и что мы являемся репрессивным учреждением. Абсолютно нет. В беседе с руководством Государственной полиции также была дана установка, что их задача заключается в том, чтобы консультировать и предупреждать людей, а не применять эти административные санкции автоматически.

- Считаете ли вы, что режим чрезвычайной ситуации после 14 апреля необходимо продлить на три месяца или меньше?

- Я абсолютно не согласен с этой версией. Тем более если стратегия смягчения последствий Covid-19 применяется без мер инфекционного контроля в отдельных очагах, в городе или регионе, где число инфицированных людей увеличивается наиболее быстро. Я считаю, что более уместно идти шаг за шагом, чтобы увидеть, увеличиваются риски или нет.

Конечно, учитывая, что в Риге и Рижском регионе число инфицированных людей гораздо больше, для всех было бы более выгодно потерпеть, может быть, месяц, взять отпуск, чтобы мы могли набраться сил.

Подсчитать, сколько людей заражено, предоставить более адресную медицинскую помощь. Но опять. Начнем с месяца. Я думаю, что на месяц продлят обязательно, а далее правительство будет следить за ситуацией в целом. Чтобы люди поняли - в мире существуют две стратегии борьбы с инфекцией. Первая, которую выбрала Латвия, - стратегия смягчения последствий. Суть в том, чтобы концентрировать ресурсы на более серьезных случаях и пытаться растянуть время для смягчения пандемии. Вторая стратегия заключается в блокировании заражения, когда частичный или полный карантин объявляется для конкретного учреждения, города или региона. И многие страны мира смешивают эти стратегии. Мы не говорим об остановке экономики всей страны, мы говорим о контроле над областями, где эта инфекция наиболее распространена.

- За это время формируется благоприятная почва для распространения теорий заговора. Что Служба национальной безопасности (VVD) делает в этом отношении? Насколько активно ловятся создатели фейковых новостей?

- Еще до начала кризиса Covid-19 под руководством Министерства внутренних дел я созвал рабочую группу экспертов из всех секторов для разработки конкретных решений по борьбе с ложной информацией с конкретными мерами наказания. Вплоть до того, что, если существуют медиа, распространяющие дезинформацию, то у правоохранительных органов есть право отправлять распоряжение об удалении таких сообщений. Если сделать это не удается, то соответствующие медиа просто исключаются из медиасреды.

- Что вы подразумеваете под "исключением из медиасреды"?

- Мы видим, что появляются различные сайты, на которых распространяется дезинформация - либо о Covid-19, либо о решениях, принятых государством, либо ставится под сомнение суверенитет Латвийской Республики и т. д. Я не говорю о свободе выражения как таковой. Я говорю об ущербе, который потенциально может быть профинансирован другими недружественными странами. Это другая тема. Поэтому очень важно просто исключить этот вид СМИ.

- И что сейчас делает VDD? В связи с Covid-19 появились ли новые проблемы?

- Если мы редуцируем вопрос непосредственно на службы, то и VDD, и CERT контролируют информационное пространство, предоставляют отчеты о том, что там происходит. Если есть подозрение, что это преднамеренная дезинформация или разжигание различных форм ненависти, то такая информация передается в Государственную полицию, которая может возбудить уголовное дело.

- Можете ли вы назвать как минимум три меры, практикуемые как ЕС, так и другими странами, которые мы также должны реализовать в Латвии для более эффективной борьбы с вирусом?

- С одной стороны, я бы хотел похвалить Латвию за то, что она приняла меры и решение о предоставлении финансовой поддержки предпринимателям и работникам. Это очень важно, потому что другие страны пока только обсуждают этот шаг. Единственный вопрос здесь заключается в том, действительно ли эта поддержка охватывает все необходимые целевые группы, исключая различные риски мошенничества. Что мы можем определенно улучшить - поток информации. Необходимо, чтобы человек получал точную информацию по одному каналу.

Мы следим за тенденциями, которые практикуются в других странах. Например, мы оснастили полицейские машины системами предупреждения. То же самое со спиртом. Вместо того чтобы искать и думать о том, где его закупить, мы вспомнили, что было конфисковано много этилового спирта, и в сотрудничестве с коммерсантами переработали его и раздали службам эти средства. На самом деле мы делаем многое. Все происходит. Мы работаем.

- Недавно было объявлено, что врачи получат 50-процентную доплату за работу во время Covid-19. Рассматриваются ли такие пособия для работников внутренних дел?

- Еще две недели назад я представил правительству предложение поддержать работников системы внутренних дел - сотрудников полиции, пограничников, пожарных - людей, которые работают непосредственно на улицах и находятся в контакте с потенциально зараженными Covid-19.

Я запросил поддержку до 20% от месячной зарплаты за период с 12 марта по 31 мая. На фоне всех этих миллиардов это всего 2 590 703 евро.

- Расскажите нам о фотографии, где вы вместе со своей советницей в масках для лица. Что там произошло?

- Целью этой фотографии было проинформировать общественность о необходимости держать дистанцию в 2 метра, что жизненно важно.

Эта фотография не была предназначена для рекламы кого-либо или для того, чтобы сказать, что вы должны купить какие-то конкретные маски, абсолютно нет.

Я могу честно сказать, положа руку на сердце, что основная задача состояла в том, чтобы побудить людей носить маски, если таковые имеются, без рекламы какого-либо конкретного производителя.

- Хорошо. Тем не менее оказалось, что эти маски изготовлены компанией, принадлежащей матери вашей помощницы. Не видите в этом проблемы?

- Я поддерживаю всех латвийских производителей. Я также издал запрет на покупку непонятных предметов в Министерстве внутренних дел на ежедневной основе. Министерство внутренних дел не покупало маски у мамы моей советницы. Абсолютно нет. Я бы никогда не допустил конфликта интересов в этой ситуации.