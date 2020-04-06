Пн, 6.04.2020
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фото ⟩ В Чернобыльской зоне горит лес, радиация превысила норму

ФОТО: Yaroslav Yemelianenko / AP

В Чернобыльской зоне отчуждения 4 апреля начался лесной пожар площадью более 100 гектаров. В центре возгорания уровень радиации превысил норму - составив 2,3 при норме 0,14. 

"Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 га, но в целом горит более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", — цитирует временного председателя экологической инспекции Украины Егора Фирсова издание "РБК". 

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 5 апреля уровень радиации в столице страны и области не превышает естественных фоновых значений.

Галерея: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 

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