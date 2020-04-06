фото ⟩ В Чернобыльской зоне горит лес, радиация превысила норму

"Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 га, но в целом горит более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", — цитирует временного председателя экологической инспекции Украины Егора Фирсова издание "РБК".