Bolt начал предлагать новую услугу в Риге

Региональный руководитель Bolt в Латвии Карлис Кезберис сообщил, что в сегодняшних условиях местные торговцы являются теми, кто одними из первых столкнулся с серьезными изменениями, - раньше они полагались преимущественно на тех клиентов, кто производит покупку на месте.

Компания решила ввести услугу доставки для бизнеса, чтобы поддержать торговцев и позволить людям остаться дома.

Кроме того, благодаря нововведениям шоферы Bolt будут продолжать работать и иметь возможность заработать.

Воспользоваться услугами предприниматели могут заполнив и загрузив в приложение файл с информацией о всех необходимых доставках в формате CSV, или ввести данные мануально. Услугой можно воспользоваться сразу же, или запланировать исполнение в течение 48 часов. Представители компании указывают, что благодаря широкому кругу партнеров, на место приема заказа курьер может явиться в течение нескольких минут.

Кезберис указал, что данной услугой может пользоваться любой предприниматель - как рестораны и супермаркеты, так и небольшие торговые точки и интернет-магазины.

О передвижениях курьера, который будет исполнять заказ, будет известно как продавцу, так и у покупателю. Отправитель сможет видеть передвижения в мобильном приложении, а клиент получит смс о начале доставки, предполагаемом времени исполнения заказа и контактную информацию курьера.

В связи с пандемией Covid-19 данная услуга будет доступна исключительно в бесконтактном виде. Отправителю будет необходимо указать, в каком месте курьер может забрать посылку, а также - где именно ее следует оставить, когда доставка будет осуществлена.