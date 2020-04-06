Приют "Синий Крест": число заболевших Covid-19 выросло до 31

Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. Как сообщалось, 4 апреля скончался один из постояльцев приюта, у которого было констатировано заболевание Covid-19.

У умершего мужчины был ряд хронических заболеваний. Он находился в приюте и не был госпитализирован, так как у него не было ярко выраженных симптомов болезни.

SPKC подчеркивает, что точную причину смерти больного установит патологоанатом.

Как сообщалось, в приюте "Синий Крест" было констатировано обширное заражение Covid-19, большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.

После этого министр здравоохранения Илзе Винькеле постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин.

На данный момент в приюте находятся 102 постояльца, 11 из которых передвигаются в инвалидных колясках. Из работников в приюте находятся его руководитель, социальный работник и трое добровольцев.

Постояльцам приюта обеспечивается трехразовое питание.

Завтра начнется отделение больных постояльцев приюта от здоровых, которые будут размещены в армейской палатке на территории учреждения. Самоуправление подчеркивает, что у всех инфицированных заболевание проходит в легкой форме.

1 апреля в приюте были пополнены запасы дезинфицирующих средств и доставлены необходимые медикаменты. Работники обеспечены перчатками и масками.

Галерея: Земессардзе устанавливает палатку для клиентов приюта "Синий Крест"