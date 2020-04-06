Приют "Синий Крест": число заболевших Covid-19 выросло до 31

В мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест" в Риге выявлен еще один заболевший Covid-19, тем самым общее количество зараженных выросло до 31.
Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. Как сообщалось, 4 апреля скончался один из постояльцев приюта, у которого было констатировано заболевание Covid-19.
У умершего мужчины был ряд хронических заболеваний. Он находился в приюте и не был госпитализирован, так как у него не было ярко выраженных симптомов болезни.
SPKC подчеркивает, что точную причину смерти больного установит патологоанатом.
Как сообщалось, в приюте "Синий Крест" было констатировано обширное заражение Covid-19, большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.
После этого министр здравоохранения Илзе Винькеле постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин.
На данный момент в приюте находятся 102 постояльца, 11 из которых передвигаются в инвалидных колясках. Из работников в приюте находятся его руководитель, социальный работник и трое добровольцев.
Постояльцам приюта обеспечивается трехразовое питание.
Завтра начнется отделение больных постояльцев приюта от здоровых, которые будут размещены в армейской палатке на территории учреждения. Самоуправление подчеркивает, что у всех инфицированных заболевание проходит в легкой форме.
1 апреля в приюте были пополнены запасы дезинфицирующих средств и доставлены необходимые медикаменты. Работники обеспечены перчатками и масками.
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