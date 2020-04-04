Умер один из постояльцев приюта "Синий крест". У него был Covid-19

У погибшего было несколько хронических заболеваний. Он находился в приюте, госпитализирован не был.

Отмечается, что у него не было признаков заболевания. Только после заключения патологоанатома можно будет делать выводы о причине смерти.

Согласно нормативным актам, если есть основания подозревать, что причиной смерти стала одно из опасных инфекционных заболеваний, необходимо проводить патологоанатомическое обследование.

Напомним, на прошедшей рабочей неделе в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест" в Риге было констатировано обширное заражение Covid-19 - получено по меньшей мере 30 положительных результатов анализа на Covid-19, большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболело и несколько работников.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле постановила ввести для всех постояльцев и работников приюта карантин. Это означает, что они обязаны находиться в приюте в течение 14 дней.

Днем ранее, 3 апреля, в Латвии был констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19. Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре. Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, женщину перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.

"Пациентка умерла не от корнавирусной инфекции, но с Covid-19", - сказал руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Рижской Восточной больницы Алексей Вишняков. Непосредственную причину смерти установят патологоанатомы.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 16 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 509 человек.