Выздоравливающая от коронавируса: легкие были такими слабыми, что на голос уже не хватало сил

- Меня все время занимала мысль, как можно было бы наладить сотрудничество между обществом и общественным сектором таким образом, чтобы улучшить жизнь людей? Кризис ярко показывает, что витающий в облаках общественный сектор без дополнительных усилий оказывается в беде. Врачи и медсестры отправились помогать коллегам на Сааремаа, в марте записывались в добровольцы в Южно-Эстонской больнице. Люди хотят быть задействованными, создание такой возможности и обучение - это не расходы, это инвестиции.

- Как кризис изменил отношения внутри общества?

- Отношения приобретают все большую значимость. Начали думать, как добраться до тех, у кого нет родственников или кто отрезан от всего мира, кем заменить выпавших из строя социальных работников. Набирают популярность созданные для людей с особыми потребностями интернет-платформы Helpific и Caremate, где одни ищут помощь, а другие ее предлагают. Быстро были созданы и новые платформы, например, от ИТ-хакатона быстро ушли в жизнь возможности распределения рабочей силы, отслеживания здоровья и поиска добровольцев. По доброй воле люди взяли на себя большую ответственность, многие вспомнили о своих пожилых родственниках.

- Популярной стала инициатива "Помоги соседу!"

- Инициатив действительно много. В Вырумаа работает жизнеспособный Кайтселийт, мои собственные дети состоят в детских дружинах. Но когда я спросила у них, учили ли их, как помогать людям с душевными или физическими расстройствами, которых у нас около 20 процентов от всего населения, ничего особенного они сказать не смогли. Наши кризисные планы составлены для здоровых и сильных, но мы не продумали, как помогать лежачим больным, людям с проблемами слуха и зрения. Кроме того, людям с особыми потребностями нужно раздавать кризисную информацию, причем так, чтобы они ее поняли.

- Эстония оказалась в эпицентре крупного экономического спада.

- Не все замыкается на деньгах. Общество – это не только группа народного танца, как мы можем видеть, у местных жителей достаточно энтузиазма и желания помогать. Такое привлечение должно означать диалог и сотрудничество, а не так, что отправляем по кругу на согласование какой-нибудь сложный документ.

Сейчас мы, конечно, еще боремся с коронавирусом, но в один прекрасный день это закончится, и нужно будет те решения, которые были созданы вместе и работают, не пустить на ветер, а придать им еще больше сил.

Возрождение вырусцев В середине марта Вырумаа стал вторым после Сааремаа местом, где было выявлено больше всего зараженных коронавирусом: на 10 000 жителей имелись 19,6 носителей вируса. Теперь вырусцы переживают возрождение, а количество новых зараженных быстро сокращается. "В последний раз вирус был диагностирован у одного пациента три недели назад, - сказал руководитель Южно-Эстонской больницы Арви Васк. – Мы отправили работников в карантин, сегодня все вернулись на работу и никто не заболел". В уездной больнице больных с Covid-19 не лечат: легких пациентов отправляют домой, тяжелых отвозят прямо в Тарту: "Последних отправили в Тарту две недели назад". Один из них, 55-летний мужчина, умер в прошлый четверг. Момент истины чаще всего наступает через две-три недели после помещения в больницу, когда умирает 40 процентов пациентов реанимации. Причин успеха вырумааского две: вирус не прорвался в дома попечения, а заразиться в больнице маловероятно. Безопасная среда привлекает туда рожениц. Но, по словам Васка, расслабляться нельзя, и инфекционный контроль работает жестко: "Мы принимаем всех пациентов, которые поступают в больницу, и на два дня изолируем как зараженных. Если симптомы не проявились, помещаем их с остальными".