Никита Малинин сообщил о смерти матери

Сегодня у бывшей супруги Александра Малинина был бы юбилей - 60 лет.

В честь этого Никита опубликовал в соцсетях несколько фотографий из семейного архива.

"К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад… Она была человеком с большим сердцем! Человек, который научил меня любить. Она научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных", - написал Малинин-младший.

Подписчики артиста были шокированы этой новостью и выразили в комментариях к посту свои соболезнования. Напомним, что в прошлом Инна Курочкина играла на скрипке в ВИА "Поющие гитары".

После развода с Инной Александр Малинин женился на певице Ольге Зарубиной, но и этот союз распался. Сейчас он состоит в третьем браке с гинекологом Эммой Малининой. В 2000 году у пары родились сын Фрол и дочь Устинья.