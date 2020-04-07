Никита Малинин сообщил о смерти матери

Сын знаменитого исполнителя романсов Александра Малинина и победитель "Фабрики звезд - 3" Никита Малинин впервые сообщил о смерти своей матери Инны Курочкиной. Женщина скончалась три месяца назад.
Сегодня у бывшей супруги Александра Малинина был бы юбилей - 60 лет.
В честь этого Никита опубликовал в соцсетях несколько фотографий из семейного архива.
"К сожалению, она покинула нашу планету три месяца назад… Она была человеком с большим сердцем! Человек, который научил меня любить. Она научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных", - написал Малинин-младший.
Подписчики артиста были шокированы этой новостью и выразили в комментариях к посту свои соболезнования. Напомним, что в прошлом Инна Курочкина играла на скрипке в ВИА "Поющие гитары".
После развода с Инной Александр Малинин женился на певице Ольге Зарубиной, но и этот союз распался. Сейчас он состоит в третьем браке с гинекологом Эммой Малининой. В 2000 году у пары родились сын Фрол и дочь Устинья.
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