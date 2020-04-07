Режим чрезвычайной ситуации продлен. Минздрав надеется побороть Covid-19 к Лиго

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства, рассказал, что после консультаций с эпидемиологами и другими специалистами, принято решение продлить режим ЧС.

Ограничения не ужесточены, но и не смягчены.

"Мы не должны расслабляться, нужно продолжать соблюдать правила. Соблюдать дистанцию и не собираться более двух. [...] Если мы продолжим следовать правилам, то мы быстрее сможем вернутся к тому, что называется нормальными буднями", - сказал премьер.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что в Латвии распространение вируса контролируется, но радоваться рано.

"Нужно строго соблюдать правила - мыть руки, соблюдать дистанцию, не собираться", - сказала министр. Она призвала людей не поддаваться искушению и не собираться на пасхальные выходные.

"Я уверена, что если продолжать начатое, то мы сможет победить Covid-19 к Лиго. А пасхальные развлечения устроим позже. Летом. А сейчас живем по формуле - дом, мыло, два метра", - сказала Винькеле.

"Многие из вас надеялись, что после 14 апреля авиарейсы, паромы, самолеты и автобусы восстановят движение. Пока что нет. Мы еще не достигли того момента, когда можем сказать, что Covid-19 побежден настолько, что мы можем вернуться к нормальной жизни", - написал в своем Facebook министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что 15 апреля Латвия начнет осуществлять репатриационные рейсы.

Закон о чрезвычайном положении предусматривает, что президиум Сейма должен незамедлительно включить решение Кабинета министров о продлении чрезвычайного положения в повестку заседания парламента. Если Сейм не поддержит это решение, оно потеряет силу.

Как сообщалось, 4 апреля президент Эгил Левитс провозгласил поправки к закону о чрезвычайном положении, предусматривающие, что Кабинет министров может неограниченное число раз принимать решение о продлении чрезвычайного положения.