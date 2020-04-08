"Я идиот". Политики, которые нарушили правила самоизоляции

Какой была реакция на нарушения?

В Новой Зеландии Дэвид Кларк сам попросил об отставке.

"Как министр здравоохранения, я несу не только ответственность за исполнение правил, но еще и должен сам быть примером для других новозеландцев", - сказал он.

"В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на беспрецедентные жертвы, я подвел всю команду. Я был идиотом, и я понимаю, почему люди на меня разозлятся", - добавил министр здравоохранения.

Премьер-министр Джасинда Ардерн подчеркнула, что при нормальных обстоятельствах Кларк был бы уволен, но сейчас страна "не может позволить себе нарушения в работе сектора здравоохранения".

“Это единственная причина, по которой Доктор Кларк продолжит работать. Но он должен заплатить. Он нарушил правила. Я лишаю его роли в министерстве финансов и понижаю в звании в кабинете министров", - добавила Ардерн.

В Шотландии главный санитарный врач Кэтрин Калдервуд заявила, что уходит с поста после дискуссии с главой страны Николой Стерджен.

Стерджен приняла отставку, сказав, что ошибка доктора Калдервуд "может стать отвлекающим фактором и подорвать доверие населения к кампании самоизоляции в переломный момент".

По словам главы полиции Шотландии Иена Ливингстона, после появления фотографий доктору Калдервуд было выписано официальное предупреждение о нарушении режима самоизоляции.

"Правовые предписания о том, когда уместно покидать свой дом, относятся ко всем. Люди не должны по своему разумению подстраивать их под личные обстоятельства”, - добавил Ливингстон.

Есть ли примеры в России?

В России также есть примеры, когда из-за нарушения режима самоизоляции чиновники лишаются своих должностей.

Нарушение карантина стало причиной увольнения главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края. СМИ затем сообщили, что ее имя - Ирина Санникова. В ее отношении было возбуждено уголовное дело.

Ее обвиняют в том, что после приезда из Испании она не самоизолировалась, а продолжала преподавательскую деятельность в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения и ведомства. Затем у нее ухудшилось самочувствие и после госпитализации тест на Covid-19 дал положительный результат.

После госпитализации врача, по данным регионального минздрава, на коронавирус были проверены 1,2 тыс. человек. В итоге инфекцию заподозрили у 12 человек, под наблюдением в режиме самоизоляции оказались около 300 человек.

Также грозит увольнение еще одной нарушительнице карантина из Удмуртии, вернувшейся из-за границы. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, нарушительница работает в одной из администраций муниципалитета.