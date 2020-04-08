CNN: Эстония задает всему миру тон в решении коронакризиса

Канал новостей, который ежедневно смотрят более 90 миллионов американцев, приводит в пример зародившийся в прошлом месяце в Эстонии онлайн-хакатон (интенсивный сбор идей), задачей которого было в течение 48 часов выработать решения, способные помочь странам мира быстро выйти из кризиса и создать конкурентные преимущества на посткризисный период.

В качестве удачного решения CNN приводит созданный в ходе хакатона Coronabot - искусственный интеллект, который отвечает на самые важные вопросы о коронавирусе, собирая информацию из надежных источников, таких как ВОЗ и ведущие исследовательские университеты.

Также упоминается изобретенное в Эстонии приложение Velmio Corona-tracker, которое помогает тем, кто подозревает у себя коронавирус. Приложение позволяет больному человеку анализировать свои симптомы, а также оценивать риск заболевания, принимая во внимание распространение вируса по соседству.

Поскольку первый интенсивный мозговой штурм был настолько успешным, технологическое сообщество Эстонии организует второй, теперь уже глобальный хакатон, который пройдет с 9 по 12 апреля.

Ведущий новостей CNN Фарид Закари обратился к аудитории с рекомендацией зарегистрировать свою идею на сайте theglobalhack.com.