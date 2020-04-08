О бисексуальности, политике, сыне-трансгендере и "Сексе в большом городе". Синтия Никсон дала большое интервью

В шоу журналист обычно рассказывает истории знаменитых открытых геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

"Хочется сделать вид, что это результат моей продюсерской крутизны и титанической работы. Но это не так. Есть люди, которые излучают лёгкость - и вокруг них "всё на свете происходит быстро и правильно", - написал журналист под видео.

О бисексуальности

Актриса 15 лет была в гетеросексуальных отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от которого родила двух детей - Сэмюела Джозефа (ему 23 года) и Чарльза Иезекииля (ему 18).

Однако в 2004 году Никсон познакомилась с активисткой Кристин Маринони, с которой они в 2012 году поженились. В настоящее врем женщины всё ещё вместе.

В том же году актриса призналась миру в своей бисексуальности.

О политике

В 2018-м Никсон баллотировалась на пост губернатора Нью-Йорка, однако ничего не вышло. По её признанию, победа на этих выборах изначально ей казалась "очень далёкой".

"Я и не надеялась, что могу победить, но старалась изо всех сил представить оппоцизицию действующему губернатору, показать, какие изменения мы можем привнести в Нью-Йорк.

И действительно появилось больше внимания к проблемам, о которых я говорила.

Мы вернули сенат города демократам и провели много законопроектов за прошлый год: инвестирование в "зеленую" энергию, окончание наличного залога, было много всего", - рассказала Синтия.

О "Сексе в большом городе"

Не обошли собеседники стороной и культовый сериал. Никсон призналась, что для неё идея сериала в том, что женщины "не то чтобы смертельно хотят выйти замуж", у них всегда есть выбор:

"В любом случае это не смысл их существования, не единственная цель в жизни. Это было про женщин не только в Нью-Йорке, но и везде в Америке и в мире. Они строят карьеру, сами себя содержат.

Они могут пить противозачаточные, заниматься сексом. И то, что они не замужем, не означает, что они каждую минуту сидят у телефона и ждут, что их пригласят на свидание".

О Миранде из "Секса в большом городе"

Помимо этого, Синтия считает, что с возрастом стала больше похожа на свою героиню Миранду:

"А она стала больше похожа на меня.

Во-первых, когда мы стали снимать "Секс в большом городе", я уже была матерью, я находилась в долгосрочных отношениях. А у Миранды не было ни того, ни другого. Конечно, в ходе сериала она тоже стала матерью и вышла замуж, но я чувствую, что она приблизилась ко мне и в то же время что я приблизилась к ней. Я всегда говорила то, что думаю, но я стала еще более открытой, и это было отчасти из-за роли Миранды. Но, я думаю, это отчасти также и влияние возраста. Да, мне было немного за 30 - и очень многие женщины [в это время] находят свой голос, находят себя, если им повезет, конечно. И я думаю, что если этому суждено когда-то произойти, то это происходит примерно в 30 с небольшим".

О сыне-трансгендере

В 2018 году актриса призналась, что её старший сын (23 года) является трансгендером. Он сообщил ей об этом, когда ему было 18. Сначала Синтия не принимала его выбор и они посещали психотерапевта (и до сих пор посещают).

"Она [психотерапевт] сказала то, что мне очень помогло: "Во время взросления мы все ищем свой стиль и примеряем разные образы. Нам с вами это интересно делать. Но для трансгендерного человека это не побочная линия сюжета, а основная. И он будет примерять эти разные виды женственности, до последнего пытаясь доказать самому себе, что он не транс". Я ответила: "Но разве это не значит, что он не является трансгендером?". И она сказала:

"Нет: именно таким образом он ищет путь к себе, проигрывает разные версии, пытается переделать себя, прежде чем бросить все попытки и признать правду",

- рассказала Никсон.

Что ещё?

Актриса рассказала о том, как с 11 лет самостоятельно на метро ездила на актерские кастинги и кого мечтала сыграть. Кроме этого, она высказалась и о поддержке Бенни Сандерса как лучшего кандидата против Трампа.

Подробнее - в интервью