В результате стрельб на Адажском военном полигоне возник пожар

@ugunsdzeseji Ādažu poligonā ir izcēlies milzīgs ugunsgrēks vai tas??? pic.twitter.com/GxT2AxrFSf — Andis (@Tomatinshh) April 8, 2020

Вызов на место происшествия был получен в 12.26.

Как рассказал представитель Министерства обороны Каспар Галкин, площадь возгорания составила 17 га.

Пожар начался во время стрельб. На данный момент пожар уже локализован, однако все еще остается задымление.

К работам по тушению пожара подключились Национальные вооруженные силы, VUGD, а также Государственная служба леса.

Армия во время учений всегда старается соблюдать правила пожарной безопасности, но во время боевой стрельбы нельзя исключать, что на территории полигона возникнет пожар, отметил Галкин.

Напомним, в июне 2018 года на полигоне в Адажи случился большой пожар - тогда выгорело 770 гектаров. Также пожар во время стрельб на полигоне произошел в 2013 году.