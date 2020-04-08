В результате стрельб на Адажском военном полигоне возник пожар

На Адажском военном полигоне в среду, 8 апреля, возник пожар, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
@ugunsdzeseji Ādažu poligonā ir izcēlies milzīgs ugunsgrēks vai tas??? pic.twitter.com/GxT2AxrFSf— Andis (@Tomatinshh) April 8, 2020
Вызов на место происшествия был получен в 12.26.
Как рассказал представитель Министерства обороны Каспар Галкин, площадь возгорания составила 17 га.
Пожар начался во время стрельб. На данный момент пожар уже локализован, однако все еще остается задымление.
К работам по тушению пожара подключились Национальные вооруженные силы, VUGD, а также Государственная служба леса.
Армия во время учений всегда старается соблюдать правила пожарной безопасности, но во время боевой стрельбы нельзя исключать, что на территории полигона возникнет пожар, отметил Галкин.
Напомним, в июне 2018 года на полигоне в Адажи случился большой пожар - тогда выгорело 770 гектаров. Также пожар во время стрельб на полигоне произошел в 2013 году.
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