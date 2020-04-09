Выпускные экзамены: быть или не быть? МОН рассматривает три варианта

Он отметил, что министерству примерная стратегия ясна, но конкретные варианты будут названы после заседания правительства, потому что вначале нужно получить согласие партнеров по коалиции.

Если чрезвычайное положение после 12 мая больше не будет продлено, МОН предложит провести централизованные экзамены в июне, если будет продлено - еще позже, а в худшем случае школьникам будет выставлена средняя оценка за год, сказала в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 министр образования и науки Илга Шуплинска.

Сегодня, 9 апреля, МОН предложит правительству принять решение о возможностях проведения централизованных экзаменов:

Один из вариантов предусматривает экзамены в июне. Это произойдет в том случае, если после 12 мая чрезвычайное положение не будет продлено, сказала Шуплинска.

Если чрезвычайное положение все же будет продлено, будет рассматриваться возможность передвинуть экзамены на более отдаленный срок.

В свою очередь в случае, если "будут еще и другие соображения безопасности, то мы останемся при среднегодовой оценке", сказала глава МОН.

Она добавила, что это относится к учащимся и 9-х, и 12-х классов.

По словам Шуплински, сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения рассматриваются вопросы обеспечения безопасности школьников на экзаменах. Также обсуждается, можно ли экзамены частично провести удаленно и уменьшить их объем, особенно в 9-х классах.