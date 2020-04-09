Видео ⟩ Дочь Миллы Йовович спела про Антошку. А до этого она придумала сказку на русском языке

По правде говоря, это был дуэт - спела она вместе со своей младшей сестрой Дэшилл.

На видео девочки танцуют и хлопают в ладоши, когда поют "Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали".

Это не первый раз, когда девочка говорит на русском на видео. В конце марта Милла Йовович опубликовала видео, на котором Эвер зачитала вслух свою сказку о крысе Поле и жабе Ларисе. Послушайте!

Это сказка о жабе, крысе и их необычных родственниках. Что интересно - концовки у сказки нет!

Сама же звёздная мама девочки в Instagram рассказала, что Эвер ежедневно уделяет по полчаса русскому языку.

В 2017 году на программе у Ивана Урганта актриса говорила, что дочь пишет на русском такие сказки, что "уписаться можно". Возможно, о таких она и говорила.