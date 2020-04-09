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Видео ⟩ Дочь Миллы Йовович спела про Антошку. А до этого она придумала сказку на русском языке

ФОТО: instagram.com/evergaboanderson/

Эвер Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, активно занимается изучением русского языка. Совсем недавно она спела "Антошка, Антошка! Пойдём копать картошку!"

По правде говоря, это был дуэт - спела она вместе со своей младшей сестрой Дэшилл. 

На видео девочки танцуют и хлопают в ладоши, когда поют "Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Это не первый раз, когда девочка говорит на русском на видео. В конце марта Милла Йовович опубликовала видео, на котором Эвер зачитала вслух свою сказку о крысе Поле и жабе Ларисе. Послушайте! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Это сказка о жабе, крысе и их необычных родственниках. Что интересно - концовки у сказки нет! 

Сама же звёздная мама девочки в Instagram рассказала, что Эвер ежедневно уделяет по полчаса русскому языку. 

В 2017 году на программе у Ивана Урганта актриса говорила, что дочь пишет на русском такие сказки, что "уписаться можно". Возможно, о таких она и говорила. 

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