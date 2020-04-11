Атопический дерматит: что важно знать

Поговорим о проблемах с кожей и уходе за ней

Сухая и атопическая кожа

Важно ребёнка не перегревать, одевать в соответствии с погодными условиями. В зимнее время атопический дерматит наблюдается чаще. Знак равно между сухой и атопической кожей ставить не нужно, это два разных состояния.

Сухая кожа может быть у любого человека при усиленной потере влаги - под влиянием погодных условий, обогревателей, сухого воздуха. Это может происходить при недостаточном употреблении жидкости, в результате неправильного ухода за кожей.

Атопическая кожа - это уже кожное заболевание, когда иммунная система усиленно реагирует на какое-то раздражение или аллерген. Это может быть какой-то продукт питания, например, в период начала прикорма. Прикорм усиливает стрессовое состояние организма, которое могло стартовать во время прорезывания зубов.

Признаки атопического дерматита:

сухость кожи;

воспаление, покраснение кожи на характерных частях тела (сгибах локтей, шее, лице);

зуд кожи до кровяных корочек; тогда может добавиться вторичная инфекция.

Дерматит и псориаз

Общее у атопического дерматита и псориаза то, что склонность к ним врожденная, им одинаково характерна сухая кожа, но отличаются зоны сухости. У атопического дерматита - сгибы рук, ног, а у псориаза наоборот - коленки, локти, волосяной покров головы, даже ладони. Псориаз чаще проявляется с подросткового возраста.

Атопический дерматит можно унаследовать не только от родителей, но и от дедушек-бабушек и более далеких предков - заболевание наследуется на уровне генов.

Дерматит не лечат дома и в социальных сетях

Не нужно полагаться на советы других мам, нужно отправляться к дерматологу. Излечить это нельзя, но, правильно ухаживая и увлажняя, можно перевести в длительную ремиссию. Избегая провоцирующих факторов, все реже придется сталкиваться с дерматитом.

Кожный барьер - нужно восстанавливать?

Кожа защищает наш организм от внешних раздражителей - от механических, химических, биологических и других. Если кожа сухая, поврежденная, на ней появляются очевидные микротрещины, по которым раздражители попадают в кожу, создавая воспаление.