Атопический дерматит: что важно знать

В холодное время года не только взрослые, но и дети сталкиваются с проблемами кожи. Отопительный сезон, сухой воздух, кожа часто раздражена, иногда потеет, и тут мы знакомимся с атопическим дерматитом. Атопический дерматит зимой у малышей, у которых особенно чувствительная кожа, наблюдается чаще, рассказывает "Мамин клуб".
Поговорим о проблемах с кожей и уходе за ней
Сухая и атопическая кожа
Важно ребёнка не перегревать, одевать в соответствии с погодными условиями. В зимнее время атопический дерматит наблюдается чаще. Знак равно между сухой и атопической кожей ставить не нужно, это два разных состояния.
- Сухая кожа может быть у любого человека при усиленной потере влаги - под влиянием погодных условий, обогревателей, сухого воздуха. Это может происходить при недостаточном употреблении жидкости, в результате неправильного ухода за кожей.
- Атопическая кожа - это уже кожное заболевание, когда иммунная система усиленно реагирует на какое-то раздражение или аллерген. Это может быть какой-то продукт питания, например, в период начала прикорма. Прикорм усиливает стрессовое состояние организма, которое могло стартовать во время прорезывания зубов.
Признаки атопического дерматита:
- сухость кожи;
- воспаление, покраснение кожи на характерных частях тела (сгибах локтей, шее, лице);
- зуд кожи до кровяных корочек; тогда может добавиться вторичная инфекция.
Дерматит и псориаз
Общее у атопического дерматита и псориаза то, что склонность к ним врожденная, им одинаково характерна сухая кожа, но отличаются зоны сухости. У атопического дерматита - сгибы рук, ног, а у псориаза наоборот - коленки, локти, волосяной покров головы, даже ладони. Псориаз чаще проявляется с подросткового возраста.
Атопический дерматит можно унаследовать не только от родителей, но и от дедушек-бабушек и более далеких предков - заболевание наследуется на уровне генов.
Дерматит не лечат дома и в социальных сетях
Не нужно полагаться на советы других мам, нужно отправляться к дерматологу. Излечить это нельзя, но, правильно ухаживая и увлажняя, можно перевести в длительную ремиссию. Избегая провоцирующих факторов, все реже придется сталкиваться с дерматитом.
Кожный барьер - нужно восстанавливать?
Кожа защищает наш организм от внешних раздражителей - от механических, химических, биологических и других. Если кожа сухая, поврежденная, на ней появляются очевидные микротрещины, по которым раздражители попадают в кожу, создавая воспаление.
За "сложной" кожей важно ухаживать в соответствии с рекомендациями дерматолога. Правильно, регулярно соблюдать гигиену, увлажнять соответствующими средствами - тогда ухудшения можно свести к минимуму!