С 11:00 до 15:00 лучше не приходить. Центральный рынок вводит специальные часы посещения

Такие часы выбраны в соответствии с потоком людей, то есть в утренние часы на рынок приходят те, кто идет на работу, во второй половине дня - идущие с работы.

В часы с 11:00 до 15:00 остальным людям рекомендуется на рынок не приходить.

В павильонах Центрального рынка у входов установлены средства дезинфекции, на открытой территории и в павильонах размещены наклейки и ограничительные линии.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Напомним, недавно из-за длительного невыполнения обязательств Rīgas Centrāltirgus расторг договор с арендатором гастрорынка International SV.

Гастрорынок будет закрыт до тех пор, пока не найдется новый арендатор. Гастрорынок открылся в павильоне Центрального рынка в феврале 2019 года, здесь работало 20 предприятий общественного питания.

Давайте вспомним, как это было!

Галерея: Фуд-корт на Рижском центральном рынке