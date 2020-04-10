С 11:00 до 15:00 лучше не приходить. Центральный рынок вводит специальные часы посещения

Рижский центральный рынок вводит специальные часы с 11 до 15 часов для пожилых людей, беременных и людей с особыми потребностями.
Такие часы выбраны в соответствии с потоком людей, то есть в утренние часы на рынок приходят те, кто идет на работу, во второй половине дня - идущие с работы.
В часы с 11:00 до 15:00 остальным людям рекомендуется на рынок не приходить.
В павильонах Центрального рынка у входов установлены средства дезинфекции, на открытой территории и в павильонах размещены наклейки и ограничительные линии.
Напомним, недавно из-за длительного невыполнения обязательств Rīgas Centrāltirgus расторг договор с арендатором гастрорынка International SV.
Гастрорынок будет закрыт до тех пор, пока не найдется новый арендатор. Гастрорынок открылся в павильоне Центрального рынка в феврале 2019 года, здесь работало 20 предприятий общественного питания.
Давайте вспомним, как это было!
Галерея: Фуд-корт на Рижском центральном рынке
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!