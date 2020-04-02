Rīgas Centrāltirgus расторг договор с арендатором гастрорынка

Гастрорынок будет закрыт до тех пор, пока не найдется новый арендатор. Гастрорынок открылся в павильоне Центрального рынка в феврале 2019 года, здесь работало 20 предприятий общественного питания.

Как заявил председатель правления Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс, все новые проекты сопряжены с риском, и в данном случае International SV не оценило финансовых рисков. Сложности с оплатой аренды и коммунальных услуг возникли у предприятия еще в августе.

В январе International SV было направлено предупреждение о расторжении договора. Стороны договорились об уплате долга и выполнении обязательств, но до 31 марта сделано этого не было.

Rīgas Centrāltirgus подчеркивает, что расторжение договора с International SV не связано с форс-мажором и вызванным эпидемией Covid-19 экономическим кризисом, так как предприятие начало задерживать платежи гораздо раньше.