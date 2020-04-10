Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает уносить жизни повсюду в мире, в том числе в Германии. Однако в крупнейшей стране Евросоюза количество смертей остается на удивление низким. Как в относительных, так и в абсолютных величинах. Почему?

Показатели смертности в ФРГ и других странах Запада

Этот вопрос волнует многих жителей Италии и Испании, сравнивающих ход пандемии в своих странах и в ФРГ. Им задалась американская газета The New York Times, опубликовавшая на днях статью под заголовком "Немецкое исключение?". Его активно обсуждают в русскоязычных социальных сетях. Да и в самой Германии СМИ вновь и вновь пытаются объяснить очевидный феномен.

Гробы с телами умерших от COVID-19 в одной из церквей Бергамо ФОТО: picture-alliance/Ap/C.Furlan

Действительно, на почти 111 000 официально зарегистрированных в Германии случаев заражения коронавирусом приходятся, по состоянию на 9 апреля, порядка 2200 смертей. Приблизительно столько же умерло, к примеру, в соседних Нидерландах и Бельгии. Только там численность населения составляет соответственно 17 и 11,5 миллиона человек, тогда как в ФРГ - 83 миллиона жителей.

В Италии на 140 000 официально инфицированных пришлось около 17 700 смертей, в Испании на 152 000 - 15 200, во Франции при 82 000 выявленных случаях заражения число летальных исходов приближается к 11 000. В самые последние дни в США за сутки стали умирать около 2000 человек - примерно столько же, сколько в Германии за все время эпидемии.

Резкий рост смертей скрывать невозможно

Чем же объяснить "немецкое исключение"? Можно, конечно, предположить, что правительство в Берлине целенаправленно занижает данные, в чем, к примеру, половина россиян подозревает собственные власти. Однако в демократических странах с сильной оппозицией, независимыми СМИ и активным гражданским обществом это - весьма бесперспективное занятие: подобные попытки довольно быстро стали бы достоянием гласности. Тем более в федеративном государстве, где, как в ФРГ, статистику ведут и публикуют региональные власти, а в центре ее лишь обобщают.

Так что подобное объяснение сразу вынесем за скобки. Тем более, что легче занижать число инфицированных (а оно-то в ФРГ как раз одно из самых высоких в Европе), чем скрывать резкий рост смертей, особенно в эпоху социальных сетей.

В Германии в любом случае не вывозят гробы на военных грузовиках, как в итальянском Бергамо, не сооружают перед больницами временных моргов, как в американском Нью-Йорке, и трупы уж точно не лежат на улицах, как в эквадорском Гуаякиле.

Обобщая многочисленные публикации в немецких СМИ, как более ранние, так и самые свежие, можно выделить три ключевых фактора, способствующих относительно низкой смертности из-за коронавируса в Германии. Это специфика распространения вируса, уровень немецкой системы здравоохранения и дисциплинированность населения.

Низкий средний возраст инфицированных в Германии