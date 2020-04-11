Британец 20 лет работал, не зная, что может получить пенсию. Сейчас его ждет большая выплата

Некий житель английского графства Йоркшир вскоре получит 140 тысяч британских фунтов (около 169 тысяч евро). 20 лет назад он вступил в пенсионный возраст, но продолжил работать, поэтому думал, что пенсионные накопления ему нельзя использовать, сообщает Daily Star.
80-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, думал, что не имеет права получить пенсионные накопления, так как по достижению пенсионного возраста продолжил работать. О том, что он ошибался, британец узнал совсем недавно.
Когда местное самоуправление обратилось в государственный пенсионный фонд с делом этого мужчины, оказалось, что ему полагаются 140 тысяч фунтов и еженедельная выплата в размере 185 фунтов (210 евро).
Мужчина продолжает работать и не планирует прекращать. Он просто не задумывался, что может и получать пенсию, и работать.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!