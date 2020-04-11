Сб, 11.04.2020
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Британец 20 лет работал, не зная, что может получить пенсию. Сейчас его ждет большая выплата

ФОТО: Unsplash

Некий житель английского графства Йоркшир вскоре получит 140 тысяч британских фунтов (около 169 тысяч евро). 20 лет назад он вступил в пенсионный возраст, но продолжил работать, поэтому думал, что пенсионные накопления ему нельзя использовать, сообщает Daily Star. 

80-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, думал, что не имеет права получить пенсионные накопления, так как по достижению пенсионного возраста продолжил работать. О том, что он ошибался, британец узнал совсем недавно. 

Когда местное самоуправление обратилось в государственный пенсионный фонд с делом этого мужчины, оказалось, что ему полагаются 140 тысяч фунтов и еженедельная выплата в размере 185 фунтов (210 евро).

Мужчина продолжает работать и не планирует прекращать. Он просто не задумывался, что может и получать пенсию, и работать. 

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