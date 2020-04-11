Британец 20 лет работал, не зная, что может получить пенсию. Сейчас его ждет большая выплата

80-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, думал, что не имеет права получить пенсионные накопления, так как по достижению пенсионного возраста продолжил работать. О том, что он ошибался, британец узнал совсем недавно.

Когда местное самоуправление обратилось в государственный пенсионный фонд с делом этого мужчины, оказалось, что ему полагаются 140 тысяч фунтов и еженедельная выплата в размере 185 фунтов (210 евро).

Мужчина продолжает работать и не планирует прекращать. Он просто не задумывался, что может и получать пенсию, и работать.