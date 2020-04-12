Коронавирус в Северной Корее: есть или нет?

По данным специализирующегося на северокорейской тематике портала 38North, свои контрольно пропускные пункты на границе с КНР Пхеньян закрыл для грузового транспорта и туристов еще в январе. Только один КПП открыт для импорта товаров, но на нем действуют строгие карантинные меры. На момент закрытия границы распространение коронавируса в Китае продолжалось уже два месяца.

Сообщения о первых случаях

На этом фоне сообщения властей Северной Кореи о том, что в стране нет зараженных коронавирусом, кажутся маловероятными. 9 марта интернет-портал Daily NK сообщил о том, что от симптомов, которые могут быть характерны COVID-19, умерли 180 северокорейских солдат. А в военных госпиталях применяли метанол для дезинфекции помещений.

ФОТО: picture aliance/dpa

25 марта Daily NK рассказал о том, что 11 заключенных умерли от остановки дыхания в одной из северокорейских тюрем. Официальной причиной их смерти был назван слабый иммунитет. Позже в той самой тюрьме также провели дезинфекцию.

Редакция интернет-портал Daily NK находится в южнокорейском Сеуле и имеет широкую сеть информантов по всей Северной Корее. Каждое сообщение, заверяют в редакции, имеет два источника. Но проверить достоверность сообщений от информантов с помощью независимых источников не представляется возможным.

"Наши источники сообщают, что чиновники по всей стране регистрируют множественные случаи летальных исходов при наличии симптомов COVID-19 как произошедшие от острого воспаления легких", - сказали DW в редакции Daily NK. Признаки, указывающие на начало эпидемии коронавируса в стране, по оценке редакции, более чем впечатляющие.

Между тем и северокорейские государственные СМИ все чаще рассказывают о пандемии коронавируса. Целью пропаганды в данном случае - показать, какие усилия прилагают власти, чтобы не допустить эпидемии SARS-CoV-2 в КНДР.

Здравоохранение Северной Кореи не справится с эпидемией

В Северной Корее около 25 млн жителей. Если подтвердятся предположения о начале там эпидемии коронавируса, система здравоохранения столкнется с задачей, которую не сможет решить без помощи извне.

"Население Северной Кореи очень восприимчиво к инфекционным заболеваниям из-за хронического недоедания", - констатирует американская журналистка Джин Ли. По ее словам, "клиники очень плохо оборудованы, чтобы справиться с эпидемией такого масштаба". В них не хватает элементарных вещей, указывает журналистка: "Одна из главных мер защиты от коронавируса - мыть руки с мылом горячей водой. Но и то, и другое во многих больницах Северной Кореи просто отсутствует".

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) от 25 марта, нехватка моющих и дезинфекционных средств наблюдается особенно в больницах КНДР, расположенных в сельской местности. По разным оценкам, около 9 млн северокорейцев имеют лишь ограниченный доступ к базовому медицинскому обслуживанию.

Как подчеркивает организация, закрытие границ из-за коронавируса и десятидневный запрет на ввоз товаров могут привести к катастрофическим последствиям, в том числе для медицинской сферы. Можно предположить, что все запасы в стране, включая вакцины и медицинские товары, до второго квартала 2020 года будут использованы. Северокорейский режим следит за тем, чтобы внутри страны все оставалось под контролем, а за ее пределы посылает сигнал о том, что никому не позволит диктовать ему какие-либо условия. Так, в марте, когда пандемия коронавируса охватывала все больше стран, Северная Корея демонстративно продолжала тестировать межконтинентальные ракеты.

Кто помогает Северной Корее?

26 февраля МИД России заявил, что Москва предоставит Северной Корее 1500 тестов для выявления коронавируса. Крупные международные организации, такие как "Врачи без границ" или Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, отправили в КНДР гуманитарную помощь. На поставку медицинских товаров - защитных масок и перчаток, тестов и антибиотиков - из-за санкций в отношении Северной Кореи каждый раз должно быть получено специальное разрешение в структурах ООН, хотя такие товары не входят в санкционный список.

Гуманитарный груз от "Врачей без границ" 28 марта была направлен из Китая в Пхеньян. Помощь от Красного Креста и Красного Полумесяца до Северной Кореи пока не дошла. "Мы как раз занимаемся тем, чтобы собрать все необходимое, что нелегко сделать из-за повышенного спроса на эти медицинские товары во всем мире", - пояснила DW пресс-секретарь организации Элли ван Баарен.