Макрон: Границы стран Шенгенской зоны могут не открыть до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что границы стран Шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября из-за пандемии коронавируса. Таким пессимистичным прогнозом он поделился на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов страны.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на участника мероприятия.
Макрон сослался на ситуацию в США, которые с большим отрывом вышли на первое место в мире по числу заболевших и умерших, при этом пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. В Африке же эпидемия только набирает обороты, а в Азии не исключена вторая волна Covid-19.
В понедельник, 13 апреля, Макрон выступит с обращением к нации, в котором, как ожидается, продлит режим самоизоляции, истекающий 15 апреля, а также объявит о новых мерах.
Внешние границы Евросоюза закрыты с 17 марта сроком на 30 дней. 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.
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Сейчас запрет распространяется на все поездки, которые не являются неотложными.
Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.
На данный момент в мире зарегистрировано более 1,7 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 100 тысяч смертей. На втором месте после США по числу заболевших и умерших находится Испания, далее по статистике следуют Италия, Франция, Германия и Китай.
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