Макрон: Границы стран Шенгенской зоны могут не открыть до сентября

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на участника мероприятия.

Макрон сослался на ситуацию в США, которые с большим отрывом вышли на первое место в мире по числу заболевших и умерших, при этом пик распространения коронавируса в стране еще не пройден. В Африке же эпидемия только набирает обороты, а в Азии не исключена вторая волна Covid-19.

В понедельник, 13 апреля, Макрон выступит с обращением к нации, в котором, как ожидается, продлит режим самоизоляции, истекающий 15 апреля, а также объявит о новых мерах.

Внешние границы Евросоюза закрыты с 17 марта сроком на 30 дней. 8 апреля Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

Галерея: Пустой рижский аэропорт

Сейчас запрет распространяется на все поездки, которые не являются неотложными.

Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.

На данный момент в мире зарегистрировано более 1,7 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 100 тысяч смертей. На втором месте после США по числу заболевших и умерших находится Испания, далее по статистике следуют Италия, Франция, Германия и Китай.