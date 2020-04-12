Глубокие ямы и деформация асфальта. Отстранена фирма, обслуживавшая Деглавский мост

"Дальнейшее сотрудничество с Kauno tiltai на объекте не представляется возможным, поскольку компания не только уклонялась от выполнения предусмотренных договором требований и использовала материалы несоответствующего качества, но и необоснованно запросила дополнительное финансирование для работ по содержанию путепровода, в противном случае угрожая его закрыть", - заявил директор департамента сообщения Виталий Рейнбах.

Для того, чтобы предотвратить финансовый ущерб для самоуправления и обеспечить качественное выполнение работ, договор расторгнут, и сегодня с полуночи работы по содержанию путепровода перенял департамент.

На путепроводе были обнаружены глубокие проседания в деформационных швах временного асфальтового покрытия.

Департамент потребовал от компании немедленных действий, так как, если бы ямы не были ликвидированы, это повлияло бы на прочность строительных конструкций и безопасность дорожного движения. В ходе проверки документов и фактического выполнения работ также обнаружилось, что подрядчик использовал некачественные бетонные конструкции для тротуаров.

С учетом того, что договор с Kauno tiltai расторгнут, компания в течение пяти рабочих дней должна подать всю документацию по объекту, а в течение десяти дней покинуть его.

Рейнбах дал службе содержания мостов и путепроводов распоряжение незамедлительно провести ремонт ям на Деглавском путепроводе и перенять его повседневное обслуживание.

В настоящее время проводится процедура закупки на вторую очередь ремонта путепровода.

Перестройка путепровода началась в 2018 году, и право на нее по результатам закупки тогда получила Kauno tiltai.

Сумма договора составила 4,27 млн евро.

В апреле 2019 года ремонтные работы на Деглавском путепроводе были приостановлены, так как министр внутренних дел Сандис Гиргенс закрыл мост по соображениям безопасности. Согласно заключению Государственного бюро по контролю за строительством, требовалось укрепить опоры путепровода, чтобы обеспечить его безопасность. В мае прошлого года движение транспорта по мосту возобновилось, но ремонтные работы с тех пор не велись.

Рейнбах летом прошлого года заявил, что на путепроводе потребуются дополнительные работы. На зимний период ремонт моста был законсервирован.