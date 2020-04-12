TV3: фирма жены экс-премьера Калвитиса не хочет оплачивать ремонт рухнувшей дороги

Крупнейший владелец компании (65%) SKF un partneri Кристине Калвите - супруга экс-премьера Айгара Калвитиса, ныне председателя правления Latvijas Gāze и президента Латвийской федерации хоккея.

15% долей принадлежат Нормунду Айзкалнсу, по 10% - Эдгару Карклису и Аните Стракше, свидетельствуют данные firmas.lv.

SKF un partneri принадлежат 60% Циришской гидроэлектростанции, которая находится у водохранилища в Аглонском крае. Остальные 40% - во владении местной краевой думы.

Рядом с водохранилищем находится сельский дом семьи Калвитисов.

В прошлом году предприятие супруги экс-премьера получило софинансирование Службы поддержки села. Деньги предназначались на то, чтобы выкопать пруд и построить еще один комплекс отдыха, сообщает Nekā personīga. Однако пруд оказался слишком близко к государственной дороге Аглона - Краслава, которая частично обрушилась.

Совладелец и член правления SKF un partneri Айзкалнс не видит вины предприятия в обрушении дороги, так как все работы проводились по согласованию.

По его мнению, дорога обрушилась по причине изначально плохого качества.

Вдоль государственных дорог установлена особая зона - 60 метров. Строить, копать или еще что-то делать рядом - можно, но исключительно с разрешения предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).

Работы по выкапыванию пруда ФОТО: скриншот видео

LVC работы на территории SKF un partneri разрешило, но согласование не освобождает от ответственности, если в ходе работ причинен ущерб дороге. Сейчас LVC проводит экспертизу, чтобы убедиться, что работы на частной территории имеют связь с обрушением дороги.

Если окажется, что дорога обрушилась из-за работ по выкапыванию пруда, LVC сделает все необходимое для взыскания ущерба, сказала представитель госпредприятия Анна Кононова.

Дорогу Аглона - Краслава построили в советское время на болотистой почве. В 2017 году поменяли асфальтное покрытие. Как указывает Nekā personīga, было бы правильно заменить слой почвы другим грунтом, но это дорого.

Сколько стоит отремонтировать место обрушения, нужно ли менять грунт или хватит локального ремонта, станет ясно после экспертизы. Аглонское самоуправление считает, что ничего страшного не случилось - больших неудобств обрушение не доставляет и все можно быстро исправить.

"Они [SKF un partneri], вроде бы, закончили работы, сейчас запускают воду обратно. Наполнят пруд - тогда давление выровняется и дорогу заделают. Какая есть эта дорога, такая есть - ничего там не ломалось, не падало", - сказал председатель Аглонской краевой думы Янис Бутевичс.