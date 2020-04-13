Вт, 14.04.2020
Когда я уезжала, у меня ещё была работа, тогда ещё не было массовой истерии, и буквально вот в течение поездки всё началось. Именно находясь за границей, я узнала, что работы у меня уже нет. Надя, танцовщица

Чтобы соблюдали самоизоляцию. В Индонезии жителей деревни пугают "привидениями"

"Поконги", Индонезия

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В индонезийской деревне Кепух к соблюдению самоизоляции подошли творчески: улицы патрулируют люди, одетые в костюмы приведений, передает Reuters. 

В вышеупомянутой деревне на острове Ява молодежь закутывается в белый саван и наносит муку на лицо: так они изображают поконга - индонезийского призрака, который символизирует душу умершего, пойманного в ловушку.

"Мы хотели сделать что-то необычное, а поконг страшный и пугает", - сказал Анжар Панканингтияс, глава деревенской молодежной группы, которая совместно с местной полицией внедрила эту инициативу. 

Reuters отмечает, что сначала "призраки" вызвали у людей интерес, поэтому тактику было решено изменить: приведения стали неожиданно "нападать" на людей. 

Официального режима самоизоляции в Индонезии нет, но президент страны Джоко Видодо призвал людей соблюдать дистанцирование, передает агентство Reuters. 

По данным на 13 апреля, в Индонезии зафиксировано 4557 случаев заражения Covid-19 и 399 смертей.

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