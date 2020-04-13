Чтобы соблюдали самоизоляцию. В Индонезии жителей деревни пугают "привидениями"

В индонезийской деревне Кепух к соблюдению самоизоляции подошли творчески: улицы патрулируют люди, одетые в костюмы приведений, передает Reuters.
В вышеупомянутой деревне на острове Ява молодежь закутывается в белый саван и наносит муку на лицо: так они изображают поконга - индонезийского призрака, который символизирует душу умершего, пойманного в ловушку.
"Мы хотели сделать что-то необычное, а поконг страшный и пугает", - сказал Анжар Панканингтияс, глава деревенской молодежной группы, которая совместно с местной полицией внедрила эту инициативу.
Reuters отмечает, что сначала "призраки" вызвали у людей интерес, поэтому тактику было решено изменить: приведения стали неожиданно "нападать" на людей.
Официального режима самоизоляции в Индонезии нет, но президент страны Джоко Видодо призвал людей соблюдать дистанцирование, передает агентство Reuters.
По данным на 13 апреля, в Индонезии зафиксировано 4557 случаев заражения Covid-19 и 399 смертей.
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