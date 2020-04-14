Коронавирус и дети: 12 вопросов о том, что грозит вашему ребенку

"Дети с легким течением болезни, возможно, входят в число основных распространителей вируса в обществе, - подчеркивает Робертс. - Вот почему так важно закрыть школы для снижения темпов распространения пандемии в стране".

5. Происходит ли подобное распространение инфекции детьми в случаях с другими болезнями?

Да, такое происходит, например, с вирусом гриппа.

"У детей грипп может ограничиться насморком, а у взрослых и пожилых - закончиться госпитализацией, реанимацией, а то и смертью", - отмечает Робертс.

И он говорит еще кое-что важное: "Несколько лет назад британское правительство ввело вакцинацию детей против гриппа. И это было сделано не столько для того, чтобы защитить самих детей, сколько для того, чтобы предотвратить передачу ими вируса их пожилым родственникам, которые тяжело переносят это заболевание".

Это справедливо и для коронавируса. Риск Covid-19 для самих детей низок, а вот риск того, что они заразят уязвимых пожилых людей, людей с уже имеющимися хроническими заболеваниями, высок.

6. Болеют ли дети разного возраста по-разному?

Похоже, что так. Китайские данные свидетельствуют, что совсем маленькие, младенцы, более уязвимы перед вирусом, чем остальные возрастные группы.

Серьезная или тяжелая формы заболевания были отмечены у одного из 10 заразившихся младенцев, но этот показатель резко падает у старших детей: например, у пятилетних и старше только в трех-четырех случаях из 100 наблюдались серьезные формы болезни.

"Дошкольники больше предрасположены [к серьезной болезни], - подчеркивает Робертс. - У них меньше дыхательные пути, они не настолько еще окрепли, как более старшие дети, для борьбы с опасной инфекцией".

7. А как насчет подростков?

"На определенном этапе жизни дети начинают превращаться во взрослых, - говорит Робертс. - У тинейджеров иммунная система созревает и начинает вести себя похоже на взрослую. А это значит, что она менее эффективно контролирует проникший в организм вирус. Однако важно помнить: об этом вирусе нам пока известно очень мало, мы только строим предположения, пытаясь понять, почему мы видим то, что видим".

В китайском исследовании не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода среди детей девяти лет и младше и только одна смерть среди тех, кому меньше 19 лет (14-летний подросток).

23 марта в Британии сообщили о смерти от Covid-19 18-летнего (с сопутствующими заболеваниями) и 1 апреля - 13-летнего лондонца.

8. Опасен ли Covid-19 для новорожденных?

Да.

Хотя пандемия еще только докатывается до многих регионов планеты, уже известно по меньшей мере о двух подтвержденных случаях заражения новорожденных - один в Ухане, другой в Лондоне.

Пока неизвестно, заразились ли дети в утробе матери или уже после рождения. В обоих случаях тест матери на вирус дал положительный результат.

9. Известно ли нам, как коронавирус влияет на еще не рожденного младенца?

Известно не очень много.