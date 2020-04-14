Во Франции пропал латвийский моряк, упавший за борт танкера

У побережья Франции пропал латвийский моряк, упавший за борт танкера Latvijas Kuģniecība, сообщает LETA со ссылкой на портал Maritime Bulletin.
55-летний моряк упал за борт судна Elandra Baltic в понедельник во время рейда возле порта Фос-сюр-Мер, когда спускал с танкера трап, чтобы на борт мог подняться лоцман.
Была начата поисковая операция с участием вертолета и катеров, но найти моряка не удалось, сообщает Maritime Bulletin.
Танкер Elandra Baltic ходит под флагом Маршалловых островов.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!