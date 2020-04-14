Вт, 14.04.2020
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Во Франции пропал латвийский моряк, упавший за борт танкера

ФОТО: Reuters/ScanPix

У побережья Франции пропал латвийский моряк, упавший за борт танкера Latvijas Kuģniecība, сообщает LETA со ссылкой на портал Maritime Bulletin.

55-летний моряк упал за борт судна Elandra Baltic в понедельник во время рейда возле порта Фос-сюр-Мер, когда спускал с танкера трап, чтобы на борт мог подняться лоцман.

Была начата поисковая операция с участием вертолета и катеров, но найти моряка не удалось, сообщает Maritime Bulletin.

Танкер Elandra Baltic ходит под флагом Маршалловых островов.

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